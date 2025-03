Prva nula u 'Tko to tamo pjeva?' Eliminirao sve dobre pjevače i riskirao pa ostao bez nagrade...

U ovotjednoj epizodi zabavnog showa „Tko to tamo pjeva?“ natjecao se Jan Mihaljević, radijski voditelj, fitness trener i popularni TikToker. Iako je već do posljednjeg izazova, Finalnog dueta, eliminirao četiri dobra glasa, u Finalnom duetu odlučio je riskirati i nastaviti natjecanje, dok je na svom saldu imao 2.000 eura.

„Od samog početka mi se dizajnerica interijera jedina činila kao da pjeva“ rekao je Jan prije odlučujućeg trenutka. Kada je dizajnerica interijera pustila svoj pravi, ali loši glas u duetu s Hankom Paldum, Jan je ostao bez svega što je osvojio, te tako postao pravi natjecatelj koji je show napustio bez osvojenog novčanog iznosa.

Foto: Nova TV

Prvi izazov „Prvi dojam“ predstavio je devet tajnih glasova, među kojima su bili pijanist, stjuardesa, bajker, bankarica, bodybuilder, dizajnerica interijera, glumac u mjuziklima, botaničarka i mađioničar. Natjecatelj Jan dvoumio se između bankarice i stjuardese,analizirajući njihovu tremu na osnovu prvog dojma.

„Bankarici je naušnica savršeno mirna, a stjuardesi se trese, to pjevačica ne bi trebala imati“ - primijetio je Jan. Luka i Alka upozorili su ga da je to pogrešan trag, jer oni koji znaju pjevati često imaju tremu, a Vinčić se na to našalio: „Mislim da se vidi iz aviona koga trebaš izbaciti.“ Jan je poslušao savjete panelista, pa odlučio u eliminaciju poslati stjuardesu, koja se u razotkrivanju pokazala kao loš glas, pa je Jan osvojio svojih prvih 500 eura u emisiji.

Foto: Nova TV

Drugi izazov, Playback, započeo je lip sync-om prve grupe, u kojoj su bili pijanist, bajker, bankarica i bodybuilder. Jan je odlučio poslušati Lukin savjet da izbaci pijanista, no njegov instinkt ovoga puta nije bio točan. Kada je eliminirani tajni glas sjeo za klavir i zapjevao, sve je ostavio bez riječi. Njegova vokalna izvedba bila je pravo iznenađenje i trenutak koji je oduševio sve. „Ja sam van sebe“, rekao je Luka, a zatim dodao: „Meni je sad žao da Hanka neće pjevati s njim na kraju.“

Na to se nadovezao Frano, koji je zamolio pijanista da otpjeva Hankinu pjesmu „Pamtim još“. Kada su Hanka i pijanist izveli duet, emocije su preplavile studio. „Ovo mi je najljepši trenutak otkad smo počeli snimati emisiju“, priznao je Luka, jedva skrivajući suze.

Foto: Nova TV

U drugoj rundi ovog izazova, na pozornicu su zakoračili dizajnerica interijera, glumac u mjuziklima, botaničarka i mađioničar. Na sugeriranje panelista, Jan je odlučio izbaciti tajni glas u ulozi glumca u mjuziklima, no i ova odluka nažalost se pokazala kao kriva. Kada je tajni glas izvanredno otpjevao svoju pjesmu, Gianna je izjavila: "Ajme, čovjeku smo sve krivo rekli."

Pokazalo se da je glumac u mjuziklima Branko iz Kiseljaka, pa je s Hankom zapjevao Pjesmu o Kiseljaku, dok su panelisti veselo zaplesali kolo. No, dok su se svi zabavljali, Jan nije dijelio njihovo oduševljenje – drugi put zaredom ostao je bez prilike za dodatnih 500 eura.

Treći izazov „To sam ja“ napokon je imao pozitivan ishod. Nakon što su pogledali dokazne priloge bajkera, mađioničara i bankarice, panelisti su se složili da bi natjecatelj trebao sačuvati bankaricu, a Jan je bodybuildera poslao u razotkivanje. Eliminirani tajni glas bio je loš, što je Janu donijelo drugi uspješan potez večeri i povećalo njegov osvojen iznos na 1.000 eura. Uslijedio je još jedan izazov – „Tajni studio“, koji je gotovo izazvao svađu među panelistima. Alka je predložila eliminaciju mađioničara, Luka bajkera, Hanka dizajnerice, a Vinčić je odabrao botaničarku.

„Ovako ti otprilike izgleda svaka hrvatska ostavinska rasprava“, našalio se Frano. Na kraju je prevagnuo Alkin savjet, pa je Jan izbacio mađioničara, za kojega se ispostavilo da, osim što je zaista mađioničar, ima dobar glas.

Foto: Nova TV

U petom izazovu pod nazivom „Glasoboj“, Jan je osvojio 500 eura. Iako su svi panelisti bili uvjereni da dizajnerica interijera ne zna pjevati, Jan ju je odlučio zadržati u showu, a u razotkrivanje je poslao bajkera. Srećom, njegova odluka je bila ispravna. Činilo se da je natjecatelju krenulo jer je i u šestom izazovu „Ima slike, nema tona“ uspio eliminirati loš glas i osvojiti dodatnih 500 eura. Panelisti su se još jednom složili da bi dizajnerica interijera trebala ispasti, no Jan ih nije poslušao te je u eliminaciju poslao botaničarku, a ovoga puta na savjet svojih prijateljica iz publike. Jan je u svom saldu imao 2.000 eura u ovom trenutku.

Izazov „Intervju“, posljednji je u kojemu natjecatelj eliminira tajne glasove. Nakon što im je postavio brzopotezna pitanja bankarici i dizajnerici interijera, bankaricu je poslao u razotkrivanje, vjerujući da je ona loš glas. No, iako profesionalno nije vezana uz glazbu, dobar je glas, te je time Jan ostao na prethodno osvojenom iznosu.

Foto: Nova TV

Prije zadnjeg izazova, „Finalnog dueta“, Luka ga je upozorio: „Dragi Jan, moram te obavijestiti da ova djevojka ne zna pjevati.“ Unatoč tome, Jan je odlučio riskirati. No, čim je dizajnerica interijera zapjevala u duetu s Hankom Paldum, postalo je jasno da ima loš glas. Time je Jan izgubio sav osvojen novac