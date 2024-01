Prva suradnja Vatre i Dalibora Matanića na spotu za 'Doru'

'Slatke suze gorka ljubav' pjesma je s kojom se Vatra prijavila na ovogodišnje natjecanje Dora.

- Vatra ne pripada niti jednom žanru, mi smo nesvrstani, a kao takvi možemo komunicirati i spajati nespojivo. Tako smo u novoj pjesmi programing i elektroniku povezali sa mandolinom koju je fantastično odsvirala Sanja Vrančić. I premda je mandolina pjesmu obojila u vedre boje, sam tekst donosi dijametralno suprotnu atmosferu, što u konačnici savršeno opisuje jednu nesavršenu vezu - rekao je Ivan Dečak, autor glazbe i teksta za pjesmu 'Slatke suze gorka ljubav'.

Foto: MARE MILIN

Ipak, upravo savršen spoj ispala je suradnja s nagrađivanim redateljem Daliborom Matanićem koji potpisuje režiju video spota. Njegova umjetnička estetika potpuno se stopila sa temom pjesme i stvoren je upečatljiv trominutni film.

- Kad se radi iz iskrenih emocija, boli i nade uvijek dobijete malu satisfakciju - u jednom trenutku smo došli, svaki sa svoje strane, Ivan sa svojom muzičkom i ja sa svojom vizualnom poezijom i susreli se pred istim stihom: 'Samoća dušu otruje...'Tad znate da ste se zaputili na pravo uzbudljivo i nepredvidljivo putovanje koje budi sve kreativne radare i na kojem uz sve to susrećete i nevjerojatnu plejadu novih glumačkih lica i lude lokacije - rekao je Dalibor Matanić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Na lokacijama očaravajućeg otoka Krka svoje su uloge sjajno odigrali Maja Miletić, Lena Medar, Zala Đurić, Ana Nikšić, Lucija Alfier i Dean Lalić.

Nove fotografije benda snimila je fantastična Mare Milin, a za odijela je zaslužan naš poznati dizajner Ivica Klarić.

- Strpljivo su Ivan Dečak i ekipa iz Vatre godinama čekali da se uspijemo dogovoriti ne bi li zajedno vizualizirali neku njegovu pjesmu. Dodatno iskompliciralo stvari što su Jura Ferina i Pavao Miholjević zaduženi za produkciju njihovih pjesama, a paralelno rade meni muziku za filmove i serije tako da je i tu nerijetko nastajao kaos. Svo to čekanje sad ima smisla. Kao što glumcima znam reći da postoji idealan trenutak za potencijalnu suradnju, mislim da sam to i Ivanu jednom napomenuo bez obzira koliko me sumnjičavo tad gledao... I na kraju je došao taj trenutak gdje momci imaju sigurni hit u rukama, a meni se otvorio prostor da svojim filmskim instinktima obogatim njihovu muziku. Filmski instinkti su nam donijeli zlatno doba muzičkih spotova krajem 90-tih (Daft Punk, The Chemical brothers, Air, Prodigy itd.) režiranih od strane vizualnih genijalaca tipa Jonzea, Gondrya, Cunninghama, Millsa i niz drugih. Tako da ovo nije klasična izjava za medije nego više neka vrsta malog manifesta o dvije poezije: muzičkoj i filmskoj koje zajedno ponovo stvaraju medij muzičkog filma i nadopunjuju se. Živimo u doba gdje se zaboravilo da je muzika umjetnost. Upravo kao što umjetnosti treba pripadati i muzički film. 'Slatke suze gorka ljubav' je prvi dio muzičkog filma kojim pratimo kako ljubav pronalazi svoj put kroz sve testove iskrenosti i životne izazove - također je rekao Matanić.