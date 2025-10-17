Prve eliminacije sezone u Životu na vagi! 'Zvone je okrenuo leđa timu čim je postao individualac'

Večeras u 'Životu na vagi' počinje novo poglavlje! Natjecatelji prvi put u devetoj sezoni idu na vaganje bez timske zaštite i bez sigurnosti koju su do sada imali. Prvo individualno vaganje i prvo glasanje sezone donijet će velike preokrete, a odnosi koje su gradili od samog početka showa sada dolaze na pravi test.

- Jedanaesti tjedan u 'Životu na vagi' je u znaku zelene linije i odnosa. Upravo će ti odnosi definirati današnje vaganje - kaže Edo, a voditeljica Antonija naglašava da samo onaj tko ostvari najbolji rezultat i završi iznad zelene linije - bit će siguran dok svi ostali postaju kandidati za ispadanje.

- Bojim se zelene linije - priznaje Josipa. Zvone, s druge strane, samouvjereno poručuje: „Ne plaši me zelena linija, ne bih trebao ja ispasti danas.“

Napetost raste i prije samog vaganja. Nena je u ovom tjednu osvojila nagradu - balon koji, kad ga napuni vodom, donosi prednost na vagi.

- Kolika bude težina balona, toliku ćeš prednost ostvariti na vagi - objašnjava Antonija.

Zvone, pak, ima sasvim drugu vrstu moći - pobjedom u izazovu stekao je mogućnost da poništi jedan glas u eliminacijskom glasanju.

- Nije to dobra nagrada, nezahvalna je - priznaje on, svjestan da će svaka odluka izazvati buru među ostalima.

- Možda će upravo to predodrediti sudbinu nekih natjecatelja - smatra Edo.

No iza strategija i taktika kriju se i povrijeđeni osjećaji.

- Do prije dva sata bili smo u istom timu, nosili iste majice, borili se za iste boje… - govori razočarana Josipa.

- Onaj tko kaže da se Josipa ne trudi, veliki je lažljivac - staje u njezinu obranu bivši kapetan crvenih Dominik i dodaje: „Žao mi je što je Zvone istog trenutka kad je postao individualac, okrenuo leđa svom bivšem timu.“

Tko će biti prvi iznad zelene linije, a tko će morati napustiti show? Tko će pokazati lojalnost, a tko stratešku hladnoću? Ne propustite dramatično prvo individualno vaganje i glasanje sezone - večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!