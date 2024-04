Ana iz 'Braka na prvu': Alen me živcira jer vidim kakav je pred kamerama. Intimnost? Nema je'

Što su sve radili na radionici kod stručnjakinje Sanele; kada su žene razgovarale o seksu, a muškarci o emocijama, i dalje je bila zanimljiva tema parovima... Ana je pričala Alenu kako joj je bilo neugodno tijekom radionice te objasnila: "Ja sam po tom pitanju - ne pitaj me ništa!"

Dodala je kako je svima bilo neugodno razgovarati o seksu osim Tini i Nikolini, a iznenadila se što je Alen oduševljen tjednom intimnosti jer joj nije bilo jasno zašto.

- On je uzbuđen i jedva čeka, a ja sam u strahu! Tjedan intimnosti je nešto čega među nama nema - objasnila je dok je Alen komentirao kako je njemu i dečkima bilo ugodno, da su razgovarali o emocijama te da mu je normalno da u sociološkom eksperimentu pričaju o takvim temama i da su trebali biti na to spremni prije ulaska u show.

- Mene živcira kakav je on pred kamerama, vidiš da razmišlja i pazi što će reći. Meni je to strašno jer znam da nije takav kad on i ja pričamo i mene to stravično živcira - rekla je Ana.

Tiago je s Tinom posjetio second hand shop, a kad su se vratili kući, izveo je malu modnu reviju. Tina je uživala, a Tiago je bio oduševljen strašću koju Tina pokazuje prema stiliziranju.

Tamara je čitala Sanelinu knjigu 'Muškarac u vezi', a Filip je komentirao: "Ta knjiga ne može promijeniti nešto da se može drukčije ponašati; bolje ili gore ili ne znam pomoću nekog trika dobiti nešto više od prijateljstva."

Filip se nije sramio pokazati svoje poklone kao Tamara, pa joj je objašnjavao za što će svaki pojedini predmet koristiti. Na kraju je Tamara popustila i ipak pokazala svoje poklone, a za vibrator je rekla da je masažer za noge. Filip je bio šokiran poklonom, smatrajući ga neprimjerenim za televiziju. Rekao joj je da je njima bilo baš dobro na radionici, zafrkancija i opušteno te istaknuo da su oni isključivo razgovarali o emocijama.

- Ne mogu zamisliti kako Filip priča o osjećajima - kroz smijeh je rekla Tamara jer ne može zamisliti Filipa kako diskutira o tome.

