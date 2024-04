Anton iz 'Braka': 'Jako sam se trudio oko Nikoline. Seksualna privlačnost? Nema tu ništa...'

Ekspertica Sanela je posjetila Nikolinu i Antona u showu 'Brak na prvu'. Željela je čuti od Antona što mu se sviđa kod Nikoline, a on je istaknuo komunikaciju. No Sanela je željela znati privlači li ga seksualno, a Anton je napokon jasno rekao da ga ne privlači. Istaknuo je svoje napore oko gradnje odnosa s Nikolinom, no Sanela smatra da su njegov trud i angažman izostali.

- Naviknuli smo se jedno na drugo kao prijatelji i nema tu nikakvih pokušavanja za nešto više ni s moje ni s njegove strane - rekla je Nikolina.

Foto: RTL

Ranije je par dobio zadatak. Trebali su podijeliti s partnerom neko teško iskustvo koje ih je izgradilo kao osobu. Profesor je pisao pismo o vezi s medicinskom sestrom koja je 'kriva' za njegovu današnju zatvorenost prema ženama jer je shvatio da ne smije žuriti s odnosom.

Nikolina je odmah povezala zašto je tako zatvoren prema njoj, a ona je pisala o svojim vezama za koje smatra da su je promijenile kao osobu jer je nakon svake spoznala nešto novo o sebi.