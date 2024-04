Prve trzavice između Marka i Mure Klare! 'Kad je ljut onda ne postojim. Čini me nervoznom'

Mura Klara i Marko u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' pronašli su ljubav, a njihov odnos je već odavno prošao prijateljsku fazu. Sada su na zajedničkom izletu razgovarali o aktivnosti, no Marku se ona nije svidjela. Nije htio jahati konja.

- Mura, što si ti nervozna? - upitala je Klara Muru.

- Zato što je Marko nervozan i onda me čini nervoznom. Kada mu nešto ne odgovara onda je ljut. Pravi se kao da ja ne postojim. I to me ljuti jer prenosi negativnu energiju na mene - rekla je, a onda je Marko uskočio kako bi pojasnio situaciju.

Foto: RTL

- Moje loše raspoloženje nema veze s njom - rekao je.

Kasnije je Lovre dao svoje viđenje njihovog odnosa i male trzavice koja se dogodila.

Foto: RTL

- To je pozitivna stvar da je Mura loše volje kada je Marko loše volje. To znači da su energetski povezani u tako kratkom roku. Što se tiče njihove veze i toga, to je samo plus - rekao je Lovre.