Prvi dan EXIT festivala: Ljudi se sele iz stanova i ove godine, a i taksisti pokušavaju više zaraditi

Spremamo kofere za EXIT i dolazi nam poruka. Staša je, jedna od djevojaka koja se nalazila u organizaciji. Piše nam kako će nas dočekati u hotelu i odvesti nas po akreditacije u Petrovaradinsku tvrđavu te na upoznavanje prostora na kojemu je festival. Nije niti 11 sati ujutro, a organizacija u Novom Sadu nije prepuštena slučaju.

Putujemo sa Emom i Brunom, Ema je iz Rijeke, a Bruno iz Slavonskog Broda, žive u Osijeku. Djevojka ukrašena mnoštvom prekrasnih tetovaža priča nam da joj je ovo prvi put da ide na EXIT, a oboje su smješteni u kampu pored festivala. Zanimljiva im je činjenica da smo novinarke koje idu na festival, pričamo o poslu, a uzbuđeni su zbog svih izvođača koje će poslušati i vidjeti narednih dana. Pitaju nas i hoćemo li imati intervjue s nekim izvođačima, i to im je fora, kažu nam. Dolazimo na granicu - nigdje nikoga. Ni g od gužve, prvi smo i dolazimo u Srbiju. Put od Osijeka je trajao dva sata. Žena iz trgovine nam poziva taksi do hotela. Dok se vozimo primjećujemo koliko je grad pun partijanera. Domaćini komentiraju kako je Novi Sad oživio unazad par godina te da ovakav jedan festival uvijek dovede mnoštvo turista u njihov grad.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

Ljudi izlaze iz stanova kako bi zaradili

Smjestile smo se u hotelu, a već na početku smo shvatile da je gotovo svaka soba puna. Tako je i u ostatku grada, svi su se izborili za svoje prenoćište, a neki su odlučili prespavati u šatorima u kampu pored festivala. Domaćini su se u Novom Sadu pobrinuli i za dodatan smještaj. Prošle godine su se u gradu iznajmljivali stanovi iz kojih bi ljudi izlazili samo da bi ga mogli iznajmiti na tih nekoliko dana dok EXIT traje. Situacija se ponovila i ove godine. Na Facebook-u je osnovano još više grupa u kojima su brojni ili tražili stanove ili iznajmljivali stanove. Cijene soba i stanova su različite, sobe iznajmljuju za 20 eura po osobi, a većina njih za jednu noć u stanu traži i do 120 eura. Garsonijere se za sva četiri dana iznajmljuju za otprilike 250 eura. Ima naravno i onih skupljih stanova, poneki traže i do 600 eura za sve dane.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

Stanova ima svakakvih, iznajmljuje se apsolutno sve. Nenamješteni stanovi koji u sebi imaju jedva krevet, oni sa starijim namještajem, ali i malo luksuzniji stanovi za koje će posjetitelji svakako morati iskeširati malo više.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

Prvi festival otvoren iz svemira

Nakon odmora po nas dolaze organizatori koji nas vode na obilazak festivala. Tog su dana organizirane čak tri ceremonije otvorenja 23. izdanja festivala. Glavni govornik na glavnoj ceremoniji bio je Aubrey Marcus, motivacijski govornik i osnivač brenda Onnit. EXIT festival tada je ispisao povijest. Prvi je festival ikada koji je otvoren iz svemira, iz kojeg je svima na EXIT festivalu i šire poslana moćna poruka.

- Budimo svjesni trenutka u kojem živimo. Budućnost stvaramo za nas i za našu djecu. Stvarajmo svijet pun ljubavi i sloge. Osjetite tu energiju u duši i srcu. Volite se i čuvajte - rekao je Marcus.

Foto: Amir Hamzagic

The Prodigy raspametio publiku

Poruka iz svemira bila je popraćena dječjim zborom, a onda je na red došao i vatromet. Gužve na festivalu su počele već oko 19 sati, a najviše ljudi počelo se okupljati oko glavne pozornice uoči koncerta svjetske senzacije The Prodigyja.

Foto: EXIT Photo Team

Atmosfera je jednostavno bila - luda. Ljudi su vrištali i plakali od sreće, a u jednom su se trenutku počeli penjati jedni po drugima kako bi imali bolji pogled.

Foto: EXIT Photo Team

Čaše su letjele, a Maxim je tijekom koncerta više puta vrištao svojoj vjernoj publici 'JUMP!'. Malo tko ga nije poslušao. Koncert su otvorili pjesmom 'Breathe' koju su svi pjevali u glas, atmosfera je došla do usijanja kada su izveli 'Voodoo People'. 'Smack my Bi*ch Up', 'Warrior's Dance', 'Need Some1', također su se našli na repertoaru. Tu i tamo se mogla vidjeti i koja čaša koja je s jednog kraja Petrovaradinske tvrđave poletjela na drugi.

Foto: Amir Hamzagic

Uz The Prodigy su u četvrtak na glavnoj pozornici nastupali i Šajzerbiterlemon, Viagra Boys, Chase & Status, Gardna te Charlie Tee. U mts Dance Areni organizirana je bila ženska večer, a nastupale su Amelie Lens, Nina Kravitz i Indira Paganotto. Za neumorne partijanere bio je organiziran i after party koji je trajao do sitnih jutarnjih sati.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

Obline, šarene kombinacije i puno, puno šminke na partijanerima

Pozornica je bilo nekoliko, a svaki posjetitelj mogao si je pronaći kutak za sebe. Na EXIT-u je čak napravljena i 'chill zona' na kojoj partijaneri mogu odmori od zabave.

Foto: Amir Hamzagic/ATA Images/PIXSELL

A tek oni...Brojne zanimljive modne kombinacije viđene su već prvoga dana. Djevojke su bile u grudnjacima i gaćicama, obline su se nalazile u prvim planovima. Šljokice, duge pletenice, šarene haljinice i puno, puno šminke...

Foto: Amir Hamzagic/ATA Images/PIXSELL

U Petrovaradinu i u tvrđavi su na svakom koraku stajali i vatrogasci, policajci te hitna pomoć, koji su se pobrinuli da se svi prisutni osjećaju sigurnije te da im pomognu ako nešto pođe po zlu.

I taksisti pokušavaju zaraditi

Krenule smo kući nakon lude noći, a šokirale smo se kada smo vidjele koliko taksi vozila stoji ispred Petrovaradinske tvrđave. Ljudi se bore za prijevoz kako bi otišli do smještaja, ne mare previše za cijene. Pokušavamo ući u jedan, želi uzeti 17 eura za prijevoz do grada. Ima 5,7 kilometara. Pored nas dolazi drugi taksi, lijepo nas je pozdravio i rekao kako nam neće naplatiti toliko. Naši domaćini, koji su nas vodili do festivala, rekli su nam da pripazimo jer je tijekom trajanja festivala prijevoz puno skuplji nego inače. Naposljetku smo za otprilike 6 eura stigle sretno u hotel.