Zbog Prodigyja se zatresao pod: Ljudi plakali i vrištali od sreće pa se penjali jedni po drugima

Tisuće uzbuđenih posjetitelja u četvrtak je došlo poslušati svjetsku senzaciju The Prodigy na EXIT Festivalu u Novom Sadu. Iako je koncert kasnio koju minutu, ljudi nisu odlazili, a nebrojeno mnogo drugih je dolazilo. Napokon je kucnuo i taj čas kada je slavni bend The Prodigy stupio na scenu. Maxim i Liam Howlett pozdravili su svoju vjernu publiku i započeli pjevati neke od najvećih hitova ikad.

Koncert su otvorili pjesmom 'Breathe' koju su svi pjevali u glas. Odmah nakon prve pjesma Maxim je promijenio svoj outfit, a isto je napravio nekoliko puta tijekom nastupa. 'Omen' je bio jedan od prvih hitova koje su otpjevali u Novom Sadu, a atmosfera je došla do usijanja kada su izveli 'Voodoo People'. Ekipa je poludjela, malo tko je ostao miran.

Bend je prije četiri godine ostao bez jednog člana, Keitha Flinta, koji je bio jedan od vokala. Njemu u čast su otpjevali i pjesmu 'Firestarter', koju je upravo Keith izvodio na koncertima. Publika nije mogla sakriti emocije, brojne su raznježili, ali i rastužili hologrami s njegovim likom. Negdje u publici su se mogle primijetiti i majice s njegovim likom ili citatima posvećenima njemu.

Pjesma 'No good' je započela, a publika se nije mogla obuzdati. Za početak su vrištali od sreće, a onda su svi u jedan glas počeli pjevati legendarne stihove. 'Smack my Bi*ch Up', 'Warrior's Dance', 'Need Some1', također su se našli na repertoaru. Kako je bilo na tisuće ljudi, neki su se za bolji pogled penjali po drugim ljudima. Tu i tamo se mogla vidjeti i koja čaša koja je s jednog kraja Petrovaradinske tvrđave poletjela na drugi.

Koncert je trajao nešto manje od dva sata, a oni koji su uspjeli zauzeti svoje mjesto kako bi bar na tren vidjeli dečke iz Prodigyja, nisu se micali sve dok se pozornica nije ispraznila. Baš tada su se mogli vidjeti svi rekviziti koje je bend imao na pozornici. Najupečatljivije su bile zastave s njihovim logom, a slobodno se može reći da je sve izgledalo uistinu svjetski i na visokoj razini.

Cijeli nastup zasigurno je uljepšao light show, svaka pjesma imala je svoj vlastiti koje je uspio dodatno pojačati emocije i 'ugrijati' već vruću atmosferu.

Prije nastupa i sam je bend podijelio isječak iz koncerta od prije 10 godina. Novi Sada nazvali su svojim drugim domom.