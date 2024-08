Prvi dio showa 'Život na vagi' je gotov, ali borba se nastavlja i dalje: 'Prošli smo nezaboravno'

Nakon tri intenzivna mjeseca snimanja reality showa 'Život na vagi' u kojem su treneri, nutricionisti i psiholozi radili s kandidatima kako bi im pomogli u gubitku viška kilograma, usvajanju zdravih prehrambenih navika i promjeni načina razmišljanja o sebi i zdravom životu, treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović odlaze na zasluženi odmor.

U međuvremenu, kandidati nastavljaju svoju borbu kod kuće, primjenjujući sve što su naučili tijekom sto dana ovog izazovnog procesa kako bi zasjali u finalu i pokazali da je uz velik trud i upornost - sve moguće.

Foto: RTL



- Ta su mi tri mjeseca doslovno proletjela. Zasuzile su mi se oči više puta kad smo se pozdravljali. Ne znam je li to do Međimurja, kandidata ili zato što sam se već udomaćila na projektu, ali rastanak je bio baš emotivan. Jedva čekam da počne emitiranje jer stvarno vjerujem da smo odradili dobar posao - i što se tiče fizičkih i psihičkih transformacija kandidata. Ono što će mi posebno ostati u sjećanju su druženja s našim kandidatima iza kamere; zajedničke kave i limunade, ručkovi, košarka… Radili smo od jutra do mraka, ali se i dobro zabavili. Srce mi je ispunjeno u svakom smislu - kaže emotivna Mirna, a Edo nastavlja:

- Iako mi se još nisu slegnuli dojmovi i rekapituliram ono što smo napravili ove godine u Međimurju, moram reći da smo prošli još jednu nezaboravnu i neponovljivu avanturu. Ova je sezona po mnogočemu posebna, što će gledatelji moći vidjeti vrlo brzo na RTL-u. Meni će uvijek i zauvijek biti u srcu odnos koji smo razvili s našim dragim kandidatima. To je ono što ostaje iza nas i veže nas zauvijek.

Foto: RTL

Kandidati su se vratili kući, no pred njima je još dug put do finala i općenito promjene životnog stila, ali treneri ne dvoje da će biti uspješni u tome jer su već sada postigli sjajne rezultate.

- Prvo neka se dobro naspavaju i odmore nekoliko dana, a onda trebaju napraviti plan. Organizacija prehrane i svakodnevnog kretanja ne može biti ista kao i u kampu, ali uz suradnju ukućana, mogu napraviti održivu strategiju za daljnje skidanje kilograma. Bitno je da imaju svaki dan u glavi sliku sebe u trenutku kad su ušli u show, muku kroz koju su prošli, a ono najvažnije - da sebe stave na prvo mjesto. Možda će zvučati grubo, ali ako oni sami nisu sretni i zadovoljni sobom, to će se odraziti i na okolinu i vratiti ih na početak. Svi su si jako dali truda da odrade sve što smo od njih zahtijevali i samo mentalno jaki kandidati i oni koji istinski žele promjenu će i ustrajati u tome. Svima im iskreno želim da ta promjena bude konačna. Bit će vrtloga emocija i borbi u glavi, ali neka gledaju na život kao na igricu - ako želiš prijeći u viši nivo i imati bolji život, moraš malo zasukati rukave, ponekad se spotaknuti, ali podići opet i nastaviti dalje. Mogu oni to, sigurna sam! - optimistična je Mirna, a Edo dodaje:

Foto: RTL

- Snaga koja im je potrebna ne nalazi se samo u mišićima koje smo izgradili u Svetom Martinu na Muri, najvažnija snaga je u njihovim srcima, u njihovu umu i u duši. Baš ta snaga će im pomoći kad se nađu pred novim iskušenjima, pritiscima i izazovima koje im život vani donosi.

Treneri se također vraćaju svom svakodnevnom životu; obavezama, obitelji i prijateljima, no baš kao i kandidati, žele se prvo malo odmoriti i pripremiti za nove izazove.

- Sad kad je sve gotovo, planiram otići na putovanje - možda negdje u inozemstvo, nisam još odlučila, ali svakako negdje gdje je more, divljina i mir. Knjiga, muzika, duge šetnje, puno sna i dobro društvo. To je sve što mi treba. To će ipak biti kratki odmor jer posao zove. Vraćam se u Dubrovnik svom fitness studiju i dragim klijentima - kaže Mirna, a Edo otkriva:

- Moje cure me željno iščekuju, koferi su već spakirani i samo čekaju da dođem kako bi se izgubili negdje na moru. Jako sam ih se zaželio, iako su one uvijek tu uz mene, nedostaju mi njihovi zagrljaji i igra.

Foto: rtl