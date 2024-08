Tajkunova kći otkrila: 'Počela sam krvariti tijekom trudnoće, morali smo hitno u bolnicu...'

Malo smo pretjerali s plivanjem i ostalim i sada moramo mirovati. Nadam se da ćemo uskoro biti bolje i da ćemo se moći vratiti redovnim aktivnostima, ovaj put pametnije, otkrila je nedavno Lucija Šarić Lončarek na društvenim mrežama.

Kandidatkinja treće sezone 'Života na vagi' sa suprugom Markom Lončarekom čeka prvo dijete, a sad je progovorila o pregledu kod doktora i kako se osjeća.

- Danas smo bili na pregledu, sve je tip top i lagano se ukidaju te mjere tako da se sutra vraćam raditi. Radit ću skraćeno, po pet sati tako da znate znate zbog termina. Jako se veselim vratiti se, družiti se sa svojim curama, klijentima i raditi prekrasne obrve i tretmane lica - napisala je na Instagramu.

Foto: Instagram

- Sad onaj teži dio, prije 7 sada u 4. mjesecu trudnoće (znam da ste me i to pitale) dogodilo mi se krvarenje. Naravno, prepali smo se i bili smo na Braču pa smo hitno morali u bolnicu u Split. Nakon pregleda ustanovili su da ne znaju zbog čega je došlo do toga i da je najvjerojatnije prevelika aktivnost. Preporuka je bila mirovanje i Duphastone tablete - dodala je.

Foto: Instagram/screenshot

Inače, Lucija je u emisiju 'Život na vagi' ušla sa 133.7 kilograma. Show je te 2017. napustila s 7.9 kilograma manje, a nakon toga je angažirala osobnog trenera te izgubila, kako je tada otkrila, 70 kilograma.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Njezin otac Marijan je osnivač Europatradea i bivši zastupnik Samsunga za Hrvatsku. Europatrade je zastupala i LG te Philips prije nego što je završio u stečaju, a upravo navedeno je omogućilo Šariću status jednog od najbogatijih Hrvata.