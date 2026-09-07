Prvi intervju nakon presude za ubojstvo Tupaca: 'Ne brinem se, uskoro ću izaći iz zatvora'

Svega nekoliko dana nakon što ga je porota u Las Vegasu proglasila krivim za ubojstvo prvog stupnja hip-hop legende Tupaca Shakura, Duane "Keffe D" Davis dao je svoj prvi intervju iz pritvora, u kojem ne samo da je ustvrdio svoju potpunu nevinost, već je i samouvjereno najavio izlazak na slobodu. Unatoč presudi koja bi ga mogla dovesti do doživotnog zatvora, 63-godišnji Davis djelovao je optimistično, optužujući pravosudni sustav za laži i kršenje njegovih prava.

Poroti je trebalo manje od tri sata vijećanja da donese osuđujuću presudu, gotovo točno 30 godina nakon što je Shakur smrtno ranjen u pucnjavi iz automobila na ulicama Las Vegasa. Tužiteljstvo je svoj slučaj gradilo upravo na Davisovim javnim istupima i priznanjima zabilježenim u intervjuima te u njegovim memoarima "Compton Street Legend" iz 2019. godine. Ipak, u razgovoru za The Hollywood Reporter, Davis je sve te dokaze odbacio kao laži i fabrikacije.

​- Ma, ne brinem se. Izlazim van nakon žalbe. Već smo je podnijeli i prije nego što je suđenje počelo. Prekršili su moja građanska prava!

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Potpuni preokret: 'Nisam bio u Vegasu te noći'

Davisova nova obrana šokirala je mnoge jer sada tvrdi da kobne noći 7. rujna 1996. uopće nije bio u Las Vegasu. Prema njegovoj najnovijoj verziji događaja, nakon boksačkog meča Mikea Tysona otišao je u bar u blizini kampusa UCLA-e sa svojim cimerom, a iduće jutro proveo je s obitelji u Kaliforniji. Ovo je u potpunoj suprotnosti s pričama koje je godinama iznosio, a koje su ga smjestile u Cadillac iz kojeg je pucano na Shakura.

Sada tvrdi da su njegova ranija priznanja bila dio "scenarija" koji su mu pripremili odvjetnici kako bi izbjegao druge optužbe za drogu i zaštitio članove obitelji. Knjigu "Compton Street Legend", ključni dokaz tužiteljstva, u potpunosti je odbacio.

​- Nikad nisam napisao tu knjigu. Autor mi je rekao da mu ispričam deset priča iz svog života i dam neke slike. Nikad tu knjigu nisam pročitao niti ju prelistao. Nisu mi ni ime točno napisali na naslovnici.

Dodao je da su sve inkriminirajuće detalje, poput navodne ponude od milijun dolara Seana "Diddyja" Combsa za ubojstvo, izmislili njegovi odvjetnici i novinari. Slično je objasnio i svoja priznanja u popularnim internetskim intervjuima, tvrdeći da je samo pokušavao zaraditi novac jer je bio bez prebijene pare, vjerujući da ga štiti raniji dogovor s federalnim tužiteljima.

Foto: Steve Marcus

Napadi na svjedoke i ključne dokaze

Davis je tijekom intervjua optužio gotovo sve uključene u proces za laganje.

​- Čovječe, toliko su lagali o meni. Ne znam ni odakle da počnem. Svi ti policajci unutra su lagali k'o mater. Tužitelji su lagali o meni.

Tvrdi da nije svjedočio u vlastitu obranu jer ga je odvjetnik savjetovao da bi mu to moglo naštetiti u žalbenom postupku. Odbacio je i druge dokaze, poput albuma s isječcima članaka o Tupacu koji je tužiteljstvo predstavilo kao svojevrsni morbidni trofej. Davis kaže da je album pripadao njegovim kćerima koje su bile velike obožavateljice i Tupaca i Biggieja.

Poruka obitelji Shakur i vjera u budućnost

Na pitanje ima li poruku za obitelj Tupaca Shakura, koja je prisustvovala suđenju, Davis je bio kratak i bez trunke kajanja.

​- Nemam im što reći. Nije mi se svidjelo kako su me gledali – kao da su me spremni pretući. Nije mi se svidjelo ni kako su ih tužitelji stalno vodili u stražnju sobu gdje je bila porota. To mi je djelovalo pristrano.

Unatoč svemu, Davis ostaje uvjeren u svoju budućnost izvan rešetaka, oslanjajući se na žalbeni postupak, ali i na uspjeh svoje obitelji.

​- Nevin sam, čovječe. Drže nevinog čovjeka u zatvoru. Imam dva unuka koja će postati profesionalci u footballu. Jedan ima 25 ponuda za stipendije. Kad zarade svoje milijune, doći će po mene i izvući me odavde.

*uz korištenje AI-ja