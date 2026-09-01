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30 GODINA NAKON UBOJSTVA

Tupacova obitelj nakon presude plakala i slavila: 'Konačno ćemo dostojanstveno žalovati...'

Piše Magdalena Mucić,
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Tupacova obitelj nakon presude plakala i slavila: 'Konačno ćemo dostojanstveno žalovati...'
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Foto: Bizuayehu Tesfaye
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Tupacova sestra plakala je na izricanju presude, a njegov polubrat podigao je šaku u zrak po izlasku iz sudnice u znak pobjede. I obožavatelji su ispred suda slavili

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Gotovo tri desetljeća nakon što je legendarni reper Tupac Shakur ubijen u Las Vegasu, porota je proglasila bivšeg vođu bande South Side Compton Crips, Duanea "Keffe D" Davisa (63), krivim za njegovo ubojstvo. Poroti su trebala samo tri sata da Davisa proglase krivim po po jednoj točki optužnice za ubojstvo prvog stupnja. Tužiteljstvo ga nije optužilo da je osobno povukao okidač, već da je bio "nalogodavac na terenu" i mozak operacije koja je dovela do smrti slavnog repera.

VOĐA BANDE Duane Davis osuđen za ubojstvo Tupaca Shakura čak 30 godina nakon što je slavni reper ubijen
Duane Davis osuđen za ubojstvo Tupaca Shakura čak 30 godina nakon što je slavni reper ubijen

Tupacova rodbina i prijatelji prisustvovali su svakom danu suđenja, a kada su čuli presudu, počeli su se grliti i plakati. Tupacova sestra Sekyiwa 'Set' Shakur plakala je, dok je njegov polubrat Mopreme Shakur po izlasku iz sudnice podigao šaku u zrak u znak pobjede. I okupljeni fanovi pokojnog repera slavili su ispred sudnice, javlja CNN.

Friends and family members of rapper Tupac Shakur line up to thank Chief Deputy District Attorney Marc DiGiacomo after a jury found Duane Davis guilty in the 1996 killing of Tupac Shakur
Foto: Bizuayehu Tesfaye

- Čekali smo 30 godina da možemo dostojanstveno žalovati - kazao je Shakurov rođak Zayd Akinyela. Davis, koji se na sudu izjasnio da nije kriv, suočava se s mogućom doživotnom kaznom zatvora. Izricanje kazna zakazano je za 13. listopada, a Davis je odmah najavio žalbu. 

Duane Davis murder trial, in Las Vegas
Foto: Steve Marcus

Shakur je preminuo šest dana nakon što je na njegov auto 7. rujna 1996. iz bijelog Cadillaca ispaljen niz hitaca. Repera su pogodila četiri metka te je u bolnici podlegao ozljedama. Za jedinu presudu za njegovo ubojstvo, zaslužan je sam osuđenik. Naime, ključni dokazi protiv Davisa proizašli su iz njegovih vlastitih javnih istupa tijekom godina. U brojnim intervjuima, ali i u svojoj autobiografiji 'Compton Street Legend' iz 2019. godine, Davis je otvoreno govorio o svojoj ulozi u događajima te kobne noći. Više je puta potvrdio da se nalazio u bijelom Cadillacu iz kojeg su ispaljeni hici na automobil u kojem je bio Tupac Shakur.

Friends and family members of rapper Tupac Shakur, and Darryl Harper, who says he is Shakur's music producer, celebrate outside a courtroom after a jury found Duane Davis guilty in the 1996 killing of Shakur
Foto: Bizuayehu Tesfaye

U tim istupima često je isticao kako je on jedini preživjeli svjedok iz tog automobila. U jednom ispitivanju iz 2008. godine izjavio je da je smrtonosne hice ispalio njegov nećak, Orlando Anderson, koji je kasnije ubijen u nepovezanom incidentu. Tužiteljstvo je iskoristilo upravo te njegove izjave kako bi izgradilo slučaj, tvrdeći da je, vođen željom za slavom i zaradom, sam sebe inkriminirao. Ubojstvo Tupaca bila je osveta za premlaćivanje Davisova nećaka Orlanda Andersona. 

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