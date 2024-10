Prvi muž Petre Dugandžić stariji je od nje 13 godina: Vjenčali su se u balonu na 1000 metara...

Glumica Petra Dugandžić (48) udala se za nigerijskog nogometaša Maka Noblea, čije je puno ime Goziembah Noble Makuochukwu. Kako javlja Story, glumica se udala u tajnosti.

Prema podacima Hrvatskog nogometnog saveza, Noble ima 22 godine te trenutno igra za NK Dugopolje.

Foto: Transfermarkt

- Sve ćete saznati na mojoj predstavi 'Nikome ni riječ', 15. studenog s početkom u 20 sati, čija će premijera biti u zagrebačkoj Scenoteci - rekla nam je Petra kad smo je upitali za komentar o njezinoj udaji.

Foto: Vedran Peteh

Dugandžić je za Story ispričala i kako su se upoznali prilikom njenog posjeta Africi.

- Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom - u Africi koja me cijeli život jako privlačila - ispričala je.

Glumici je ovo drugi brak.

Marko Lukunić/Pixsell | Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Ranije je bila u braku s 13 godina starijim ugostiteljem Sašom Vrankovićem, a razvod je potvrdila u veljači ove godine.

Razveli se Petra Dugandži? i Saša Vrankovi? (arhiva) | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Saša i ja jednostavno smo osjetili da nas životni putevi vode u različitim smjerovima. Nema tu presudnoga događaja, traume i nije se dogodilo naglo. Ostali smo u prijateljskom odnosu i uvijek ćemo biti tu jedan za drugoga - priznala je glumica za časopis Story.

Razveli se Petra Dugandži? i Saša Vrankovi? (arhiva) | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Bivši par se vjenčao 2012. godine u balonu 1000 metara iznad zemlje. Uz mladence su u balonu bili matičarka i kumovi glumica Jelena Veljača i Sašin prijatelj Damir Krstulović.

Par je 2016. obnovio zavjete u Crkvi sv. Eufemije u Rovinju.

Razveli se Petra Dugandži? i Saša Vrankovi? (arhiva) | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Prvi put smo se vjenčali 18. travnja 2012. u balonu, 1000 metara iznad zemlje, a u košaru je s nama ušla i matičarka. Već tada smo sve odlučili ponoviti pred svećenikom i planirali smo to za petu godišnjicu braka, ali nismo htjeli čekati - rekla je tad Petra za Gloriju.