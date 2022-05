Prvi pjevač Iron Maidena, Paul Di'Anno, nastupa u Zagrebu

Foto: Promo

Bivši vokal Iron Maidena premijerno će predstaviti svoja dva nova singla 'Stop the War' i 'The Doubt Within', koja je snimio sa svojim novim bendom WARHORSE, osnovanim upravo u Hrvatskoj

Nakon gotovo sedam godina provedenih u kolicima, uslijed teškog zdravstvenog stanja, Paul Di'Anno, vokal s prva dva albuma čuvenog heavy metal benda Iron Maiden, spreman je za povratak na svjetsku glazbenu scenu. POGLEDAJTE VIDEO: Nastup benda u Zagrebu 2018. Nakon što je sve svjetske medije već obišla vijest da su mu upravo hrvatski liječnici spasili život, Paul, u punoj, obnovljenoj snazi dolazi i dovodi svoju moćnu mašineriju u Zagreb. Bikers Beer Factory, klub u Savskoj 150, bit će mjesto prvog koncerta Paul Di'Anna u zadnjih sedam godina. Bivši vokal Iron Maidena premijerno će predstaviti svoja dva nova singla 'Stop the War' i 'The Doubt Within', koja je snimio sa svojim novim bendom WARHORSE, osnovanim upravo u Hrvatskoj, za vrijeme liječenja. U subotu, 21. svibnja Paul će održati nastup na pozornici BBF-a, samo dan prije nego što će Iron Maiden započeti svoju svjetsku turneju 22. svibnja, koncertom u Areni Zagreb. Karte za ovaj koncert su besplatne, a potražnja za njima je velika. Upravo je Paulova ideja održati koncert u intimnijem okruženju, kako bi bio što bliže fanovima. On se ovim besplatnim koncertom zapravo zahvaljuje svima za nesebičnu pomoć svih ovih mjeseci u Zagrebu. Na pozornici će izvesti legendarne hitove 'Running 'Free', 'Phanthom of the Opera', 'Remember Tomorrow', 'Wratchild ', 'Killers' i mnoge druge.