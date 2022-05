FOTO Iron Maiden u ležernom izdanju uživaju u voću u Splitu

Foto: Pixsell

Naime, grupa Iron Maiden će 22. svibnja imati koncert u zagrebačkoj Areni, čime će i otvoriti turneju 'Legacy of the Beast', a koja bi trebala trajati od 22. svibnja do 27. listopada ove godine

Članovi britanskog heavy metala bend 'Iron Maiden' pripremaju se za nastavak svjetske turneje 'Legacy of the Beast'. Fotografi u Splitu u srijedu ujutro snimili su ih ispred restorana Poljud. POGLEDAJTE VIDEO: Sudeći prema fotografijama, članovi su bili dobrog raspoloženja. Jedan od njih pred paprazzima je jeo bananu dok su ostali pričali, smijali se i nosili torbe prema vozilu u kojem je, najvjerojatnije, smještena njihova oprema. Kako je portal DalmacijaNews doznao ranije, legendarni glazbenici boravit će u Splitu 26 dana, a njihova oprema stigla je još 26. travnja. Međutim, Maideni ne pripremaju koncert u Splitu, već su 'grad pod Marjanom' izabrali kao lokaciju gdje će se pripremati za svjetsku turneju. Naime, grupa će 22. svibnja imati koncert u zagrebačkoj Areni, čime će i otvoriti turneju 'Legacy of the Beast', a koja bi trebala trajati od 22. svibnja do 27. listopada ove godine. Dečkima ovo nije prvi put da su u Splitu, svirali su već na splitskom Poljudu 2008. te 2016. u Spaladium Areni. Najčitaniji članci