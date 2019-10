Prvi put čitao pornomagazin s 5 godina: Ovisnik sam o seksu

Poznati američki reper Kanye West (42) nedavno se preobratio na vjeru - otvorio je vlastitu Crkvu te se krstio, kao i njegova supruga i starleta Kim Kardashian (39) i njihova djeca. West je nedavno izjavio kako mu je duša bila prljava zbog pornografskog sadržaja kojeg je gledao.

Foto: zz/Press Association/PIXSELL

- Playboy je bio moj ulaz u svijet pornografije. Kada sam imao pet godina, otac mi je dao prvi broj tog časopisa. Od tada pa sve do danas imam naviku pričati o seksu otvoreno i priznajem da je to moja inspiracija, a ne ovisnost. Nikada nisam bio ovisan o kokainu, travi ili heroinu jer je seks jači 'opijat' od svega toga zajedno - izjavio je nedavno West te objasnio kako je na kraju krajeva i on samo čovjek, a ne treba ga se drugačije tretirati zbog toga što je poznat.

U intervjuu se osvrnuo i na odnos s reperom Drakeom (33). Naime, West i Drake često su punili novinske stupce svađama, a onda su se pomirili.

Foto: Ron Sachs/DPA/PIXSELL

- Bog ima dobar smisao za humor. Drake živi četiri ulice dalje od mene. Ne možeš biti pravi vjernik, a u isto vrijeme biti ljut na brata. Otišao sam do njegove kuće bez zaštitara i ostavio svoj broj mobitela, nisam htio zvoniti na vrata jer možda čovjek ima pametnija posla - objasnio je reper.

Od kad se preobratio na vjeru, odlučio je i da njegova najstarija kćer North (6) ne može više nositi neprimjerenu odjeću za svoje godine.

Foto: Privatni album

- Smatram da nije prikladno da moja najstarija kćer North nosi kratke topove iako sam joj ja obukao usku haljinu kada je imala samo dvije godine. Sve je drugačije sada, posvećen sam svojoj vjeri, oženjen sam već pet godina i smatram da jednostavno to za njezine godine nije u redu - zaključio je Kanye koji ima u planu postati predsjednik SAD-a.

POGLEDAJTE VIDEO: