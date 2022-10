Prvi put nakon seks skandala javila se žena Adama Levinea: Pozirala je s jasnom gestom

Skandal vezan za očijukanje i potencijalno varanje pjevača grupe Maroon 5, Adama Levinea (43) , dobio je novi nastavak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Više od mjesec dana nakon što je influencerica Sumner Stroh objavila TikTok video u kojem je rekla da je imala aferu sa poznatim pjevačem, a pjevač je to porekao, javila se i njegova žena Behati Prinsloo (34).

Foto: Instagram

Na Instagram storyju je objavila fotografiju na kojoj pokazuje srednji prst, a mnogi pretpostavljaju da je to njezin komentar na cijelu situaciju koja se izdogađala u zadnjih mjeseci.

Već ranije je njezin muž opovrgnuo optužbe za prevaru.

- Trenutno se puno toga priča o meni i želim raščistiti neke stvari. Nisam dobro procijenio situaciju razgovarajući s bilo kim, tko nije moja supruga na koketni način. Nisam imao aferu, ali sam prešao granicu tijekom teškog perioda u mom životu. U određenim slučajevima to je postalo neprikladno. Riješio sam to i poduzeo proaktivne korake da to ispravim sa svojom obitelji - napisao je ranije.

Foto: Instagram

- Moja žena i moja obitelj su sve do čega mi je stalo na ovom svijetu. Biti toliko naivan i glup da riskiram jedinu stvar koja mi je uistinu važna bila je najveća pogreška koju sam mogao napraviti. Nikada je više neću ponoviti. Preuzimam punu odgovornost. Proći ćemo kroz to. I proći ćemo kroz to zajedno - zaključio je u objavi.

Foto: PA/Pixsell

Najčitaniji članci