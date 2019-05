Meghan i Harry pokazali sina: On je naše malo klupko radosti

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle i princ Harry objavili su prve fotografije sina čije ime još uvijek nisu otkrili javnosti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Čaroban je imam dva najbolja muškarca na svijetu i presretna sam, Ima najslađi temperament, jako je miran, bili su to posebni dani - komentirala je Meghan nakon službenog fotografiranja. Na pitanje na koga njihov sin najviše sliči, odgovorili su kako će se to vidjeti kroz naredna dva tjedna.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

- Njegov izgled se mijenja svaki dan. Roditeljstvo je odlično, prošlo je tek par dana, ali on je naše malo klupko radosti - dodao je Harry.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Njihovo prvo dijete sedmi je u redu za nasljeđe kraljevskog trona, nakon princa Harryja i svojih bratića i sestrične – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, djeda princa Charlesa i strica princa Williama.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Pretpostavlja se da će mali princ imati dvojno državljanstvo, američko i britansko. Meghan je zdravog dječaka teškog 3,200 grama rodila u ponedjeljak 6. svibnja u 5.26 sati.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

- To je bilo najnevjerojatnije iskustvo koje bih ikada mogao zamisliti. Kako žene rade to što rade, nemoguće je shvatiti. Oboje smo apsolutno oduševljeni i zahvalni svima na podršci. Bilo je nevjerojatno i željeli smo to podijeliti s vama - izjavio je Harry u ponedjeljak nakon poroda. Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Prema britanskim kladionicama najviše Engleza kladilo se na ime Albert kojemu je koeficijent 1,33, zatim je na redu Arthur s koeficijentom 2,55, a tek onda slijede Alexander, James, Phillip, Louis, Henry, Frederick, Thomas i Edward. Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Odnosno, najveći dobitak na uloženi novac čeka vas ukoliko uplatite na imena Thomas i Edward kojima je koeficijent 20.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

NEPREPOZNATLJIVA HUREM: Nekad prekrasna glumica danas izgleda kao plastična lutka