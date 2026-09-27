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NOVA SEZONA SHOWA

Filipinke ili Filipinci? Miss Tres šokirale sve pa prošle dalje...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Filipinke ili Filipinci? Miss Tres šokirale sve pa prošle dalje...
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Foto: Luka Dubroja
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Treći nastup nove sezone showa šokirao je sve

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Natjecatelji ovogodišnje sezone showa 'Supertalent' stat će pred žiri koji čini Maja Šuput, Martina Tomčić, Davor Bilmana i Fabijan Pavao Medvešek, a tu će biti i voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan. Kandidati će pokazati svoje skrivene talente i napete točke, ali samo će najbolji dobiti zlatni gumb i direktan prolazak u polufinale. Neki neće biti tolike sreće te će se njihov put u showu zaustaviti već na samome početku.

Chriztel Renae Aceveda za 24sata Pobjednica jubilarne 10. sezone 'Supertalenta: Život mi se potpuno okrenuo nakon showa
Pobjednica jubilarne 10. sezone 'Supertalenta: Život mi se potpuno okrenuo nakon showa
Foto: Luka Dubroja

Večer je otvorio Aleksej iz Slovenije, koji je nastupio zajedno svojim četveronožnim ljubimcem. Iako se na prvi pogled činilo da će žiri gledati još jednu točku dresure psa, Aleksej je pripremio kombinaciju koja ih je potpuno iznenadila: pjevanje i dresuru ukomponirao je u zajednički performans, koji je žiri nagradio s četiri 'da'. Fabijan Pavao Medvešek njegov je nastup opisao kao primjer svega što 'Supertalent' predstavlja.

 - Ovo je jedina pozornica na svijetu koja trpi spajanje apsolutno svega i drago mi je da se svake godine ta granica širi. Na dobrom si mjestu i dobro nam došao! - rekao je.

Foto: Luka Dubroja
POZNAT DATUM Stiže nova sezona Supertalenta
Stiže nova sezona Supertalenta
Foto: Luka Dubroja

Na pozornicu je stigao i dvostruki Guinnessov rekorder Tulga iz Mongolije, koji je svojom točkom pokazao zašto je cijeli život posvetio snazi i akrobatskim vještinama. Svojom snagom i vatrenim nastupom 'zapalio' je pozornicu. Na leđima je nosio golemi drveni rekvizit s vatrom, a pravi trenutak iznenađenja uslijedio je kada ga je počeo balansirati uz pomoć svojih usta.

- Pokazao si sve elemente, snagu. Sposobnost. Vatru. Uživala sam gledajući te - rekla mu je Martina Tomčić.

- Kompletno si lud i jako nam se svidjelo - nadodala je Maja Šuput.

Tulga je od cijelog žirija dobio prolaz dalje.

Foto: Luka Dubroja
Počinje 'Supertalent!' Uh! Pogledajte kako će večeras Guinnessov rekorder zavrtjeti Maju Šuput i Marka Grubnića
Uh! Pogledajte kako će večeras Guinnessov rekorder zavrtjeti Maju Šuput i Marka Grubnića
Foto: Luka Dubroja

Jednoglasni prolazak dobila je i pop skupina Miss Tres s Filipina, koja je na pozornicu stigla s velikim ambicijama, no ono što je uslijedilo tijekom njihova nastupa potpuno je iznenadilo žiri. U jednom trenutku pjesme njihovi su se ženski vokali pretvorili u duboke muške glasove, otkrivši da se iza skupine zapravo kriju muškarci. Njihova izvedba potpuno je oduševila, ali i šokirala sve prisutne.

- Moram bit iskrena. Nisam ovo očekivala. Skrivali ste malu tajnu od nas, zar ne? - našalila se Maja. 

Foto: Luka Dubroja

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