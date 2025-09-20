Prvo 'Ljubavna pisma', pa onda ‘Posljednja Freudova seansa’

Kazalište Planet Art otvara novu kazališnu sezonu u Lisinskom u subotu, 20. rujna u 20 sati svojom hit predstavom 'Ljubavna pisma' sa Slavicom Knežević i Markom Torjancem u glavnim ulogama.

- Ovaj kazališni klasik, koji je obišao gotovo cijelu Hrvatsku, na kojem ćemo se i nasmijati rasplakati, a koji publika dolazi gledati i po nekoliko puta, bliži se svojoj stotoj izvedbi - kaže nam Marko Torjanac.

Još jedan hit ovoga kazališta, intrigantna i višestruko nagrađivana drama 'Posljednja Freudova seansa' s Markom Torjancem u ulozi Freuda i Franjom Dijakom u ulozi C.D. Lewisa koji pred nas postavlja vječno pitanje 'Postoji li Bog?' na rasporedu je u Lisinskom u nedjelju 5. listopada, dok će se dvije hit komedije ovoga kazališta 'Tko je ovdje lud?' i 'Tere i Luce' u listopadu izvesti u Histrionskom domu.

Foto: PROMO

Predstavu 'Tko je ovdje lud?', kombinaciju crne komedije, drame i burleske, u kojoj nas Natalija Đorđević i Marko Torjanac vode kroz šest urnebesnih psihoterapeutskih seansi, moći ćemo pogledati 16. listopada u Histrionima. Ova predstava nagrađena je s tri Velike mostarske liske na Festivalu komedije u Mostaru, a izvodi se već neprekidno petnaestu sezonu.

Krajem istog mjeseca, 24. i 30. listopada, također na sceni Histriona moći ćemo pogledati još jednu komediju za koju se traži karta više - 'Tere i Luce' s Anjom Šovagović Despot i Natašom Janjić Medančić u glavnim ulogama...