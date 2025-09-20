Obavijesti

SEZONA PLANET ARTA

Prvo 'Ljubavna pisma', pa onda ‘Posljednja Freudova seansa’

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: PROMO

Kazalište Planet Art 20. rujna kreće u novu sezonu s hit predstavama ‘Ljubavna pisma’, ‘Tko je ovdje lud?’, ‘Tere i Luce’... Igraju u Lisinskom i Histrionskom domu

Kazalište Planet Art otvara novu kazališnu sezonu u Lisinskom u subotu, 20. rujna u 20 sati svojom hit predstavom 'Ljubavna pisma' sa Slavicom Knežević i Markom Torjancem u glavnim ulogama.

- Ovaj kazališni klasik, koji je obišao gotovo cijelu Hrvatsku, na kojem ćemo se i nasmijati rasplakati, a koji publika dolazi gledati i po nekoliko puta, bliži se svojoj stotoj izvedbi - kaže nam Marko Torjanac.

KAZALIŠTE PLANET ART Melodrama ’Ljubavna pisma’ se ovog vikenda izvode 50. put...
Melodrama ’Ljubavna pisma’ se ovog vikenda izvode 50. put...

Još jedan hit ovoga kazališta, intrigantna i višestruko nagrađivana drama 'Posljednja Freudova seansa' s Markom Torjancem u ulozi Freuda i Franjom Dijakom u ulozi C.D. Lewisa koji pred nas postavlja vječno pitanje 'Postoji li Bog?' na rasporedu je u Lisinskom u nedjelju 5. listopada, dok će se dvije hit komedije ovoga kazališta 'Tko je ovdje lud?' i 'Tere i Luce' u listopadu izvesti u Histrionskom domu.

Foto: PROMO

Predstavu 'Tko je ovdje lud?', kombinaciju crne komedije, drame i burleske, u kojoj nas Natalija Đorđević i Marko Torjanac vode kroz šest urnebesnih psihoterapeutskih seansi, moći ćemo pogledati 16. listopada u Histrionima. Ova predstava nagrađena je s tri Velike mostarske liske na Festivalu komedije u Mostaru, a izvodi se već neprekidno petnaestu sezonu.

Krajem istog mjeseca, 24. i 30. listopada, također na sceni Histriona moći ćemo pogledati još jednu komediju za koju se traži karta više - 'Tere i Luce' s Anjom Šovagović Despot i Natašom Janjić Medančić u glavnim ulogama... 

