'Prvo se ljubakala s Dejanom pa bi Adama. Luka je sljedeći?'

Ekspertica Ita Štefanek u showu 'Brak na prvu' procijenila je kako su Gordana Marelli (38) i Dejan Vukobratović (39), par koji je u početku showa davao najveće nade za uspjeh veze, prekinuli zbog toga što Gordana gaji simpatije prema drugom kandidatu u showu. Riječ je o Adamu Kromeru (33), vinaru iz Baranje.

No, ekspertica je to očigledno primijetila posljednja, s obzirom na to da su gledatelji showa već ranije komentarima na društvenim mrežama pokrenuli glasine kako su Goga i Adam završili zajedno po završetku showa.

Adama su eksperti spojili s Nikolinom Tutić (33), no nikako nisu mogli pronaći zajednički jezik. Sada su odlučili kako će se potruditi oko svoje veze te da će Nikolina dati više od sebe. Ona je mnogim otpočetka bila omražena kandidatkinja, no sada je gledatelji brane i smatraju kako je u redu što je bila iskrena i odmah Adamu rekla kako od njihove veze neće biti ništa više od prijateljstva.

Sada je na meti Gordana, po kojoj su, ako je suditi prema komentarima, u posljednje vrijeme gledatelji 'opleli'.

- U pitanju je novac, a ne ljubav. Gogi se svidio Adam zato jer ide u teretanu. Znači, glavni krivac je teretana, a sve drugo se dogodilo 'slučajno' - jedan je od komentara gledatelja na Facebooku.

- Dugo joj je trebalo da namiriše novac, vinograde i grožđe. Sponzoruša - pisali su drugi.

Gledatelji showa smatraju kako je Gordana sve ovo odigrala kako bi se približila Adamu, a glavni razlog je, kako tvrde, novac. Pitaju se hoće li njezino sviđanje potrajati.

- Najprije se ljubakala s Dejanom, kasnije više nije znala kako bi ga osramotila samo da bi došla do Adama. I taj med će se polizati. Tko će biti sljedeći, Luka? - pitaju se gledatelji.

Neki tvrde i kako Adam nije korektan u cijeloj priči.

- Nije tu kriva samo Goga. Adam nije ništa bolji. Živi s Nikolinom, a vodi ljubav s Gogom - napisao je jedan gledatelj na Facebooku.

Podsjetimo, ekspertica Ita je procijenila kako Dejan nije pogriješio u njihovoj vezi jer je bio iznimno korektan. U eksperiment je ušao bez ikakvih očekivanja, a Gordana, tvrdi Štefanek, s velikim očekivanjima, što je glavna razlika koja ih je razdvojila.

- On je možda bećar u duši, voli zabavu, prijatelje, ali je i dobra duša. Drago mi je što je Dejan imao samopoštovanja pa je odustao kad je vidio da je dao cijelog sebe, ali da pomaka s njezine strane nije bilo. Zapravo je Gordanu iritirao sav njegov trud jer su se pojavile neke nove simpatije - rekla je Ita, koja smatra da je Adam u tome igrao veliku ulogu, što je i Dejan slutio.

- Dejanov je trud bio uzaludan jer je Goga već odlučila i prebacila fokus na Adama, prema kojem se vidi da osjeća neku kemiju i privlačnost i zato je željela otići iz showa, a vidjelo se i kako se neugodno iznenadila kad je vidjela Adamov odgovor da ostaje u showu jer se tome nije nadala - zaključila je.

