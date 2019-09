Prvo se mazili na jahti pa javno izjavili ljubav: 'Pališ mi vatru'

Glumac Neil Patrick Harris (46), poznatiji kao Barney Stinson iz serije 'Kako sam upoznao vašu majku', nedavno je sa suprugom Davidom Burtkom (44) proslavio petu godišnjicu braka, povodom čega je na Instagramu objavio dirljivu poruku.

Foto: Instagram

- Na današnji dan, prije pet godina, u seoskim predjelima središnje Italije, vjenčao sam se s ovim čudesnim čovjekom. David Michael Burtka i dalje nadahnjuje moju dušu, dotiče moj duh i pali vatru u mom srcu. Najbolja odluka ikad. Sretna ti godišnjica. Volim živjeti život s tobom - poručio mu je Neil uz njihovu zajedničku fotografiju iz Italije.

Foto: Profimedia

Neil i David ove su godine ljetovali i u Hrvatskoj pa su tom prilikom posjetili Hvar. U braku su od 2014., a par se zaručio pet godina prije samog vjenčanja, no čekali su da New York legalizira istospolne brakove kako bi mogli odraditi samu ceremoniju. Vjenčali su se u Italiji, a na svadbi im je svirao Elton John (72).

Neil je počeo glumiti još kao tinejdžer, a osim po ulozi Barneya u seriji 'Kako sam upoznao vašu majku', glumio je i u serijama 'The Music Blog of Dr. Awful' i 'Loser', za koju je dobio nagradu Emmy. Obožavatelji su ga imali priliku vidjeti i u filmovima 'Izgubljeni u snijegu', 'Čovjek u potkrovlju', 'Ne naš sin', 'Naslijeđe grijeha', 'Harold and Kumar', 'The Best and the Brightest' i u 3D filmu 'The Smurfs'.

Foto: Profimedia

Glumio je i u dramama, akcijskim filmovima, melodramama i znanstveno-fantastičnim filmovima, a posljednjih petnaestak godina je uspješan i u kazalištu te je za kazališne uloge dobio tri nagrade Tony.

