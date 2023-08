Prvo svadba, a onda na policiju: Darka Lazića priveli jer je došao automobilom po svoju suprugu

Srpski pjevač Darko Lazić (31) je nakon svoje svadbe u srijedu završio u policijskoj postaji. Kako neslužbeno doznaje Kurir, policija ga je privela zato što je vozio bez vozačke dozvole.

Naime, Lazić je u srijedu došao po svoju mladenku, Katarinu Lazić, u Ugrinovce. I to u Lamborghiniju. Sve su prenosili srpski mediji, a policiji nije promaklo da je pjevač, koji ima zabranu upravljanja vozilom do veljače iduće godine, vozio do svoje drage, a zatim i do restorana gdje su imali proslavu.

Policija je danas izrekla Laziću i kaznu zbog prometne nesreće prije tjedan dana. Tada se on zabio BMW-om u kombi, a nastala je sam materijalna šteta.

Pjevač je tada policiji dao češku vozačku dozvolu jer su mu srpsku oduzeli, ali je ipak trebao platiti još novčanu kaznu, a dobio je još 10 mjeseci zabrane upravljanja vozilom.

Laziću je policija oduzela vozačku dozvolu zbog previše kaznenih bodova.