Prvo znoj u teretani, pa glamur! Ronaldova Georgina pohvalila se skupocjenim prstenom...

Georgina Rodriguez ponovno je pokazala kako s lakoćom prelazi iz svakodnevice u svijet čistog glamura. Ujutro je trenirala u tajicama u topu, a samo nekoliko sati kasnije zasjala je s blistavim smaragdnim prstenom.

I nije to bilo kakav komad nakita. Nema ga u izlozima ni u katalozima. Takav se prsten ne kupuje, on se stvara, po želji i mjeri. Za usporedbu, brend i stranica JR Colombian Emeralds u svojoj ponudi ima sličan model u 18-karatnom zlatu za nešto više od 17 tisuća eura, dok se na sniženju može naći i jedan okrugli model za 'samo' 9 tisuća. Ali Georginin? On ne pripada kolekciji, on se naručuje.

A nije to ni prvi put da je Georgina zasjala u nečem što se ne mjeri samo karatima, već i poviješću. Na slavnoj Met Gali u New Yorku nosila je ogrlicu s jednim od najpoznatijih dragulja na svijetu, žutim dijamantom popularne draguljarnice Tiffany, vrijednim više od 30 milijuna dolara. Isti je nekad krasio i vrat Beyoncé.

Iza tog kamena krije se mračna prošlost. Iskopan je 1877. u rudniku Kimberley, u Južnoj Americi, dok je ta zemlja bila pod britanskom kolonijalnom vlašću. Dijamant je u početku imao 287,42 karata, a poznat je i kao krvavi dijamant. Njegova prošlost podsjeća na tisuće radnika crne rase koji su radili u teškim i opasnim uvjetima, bez zaštite, bez prava, za sićušnu plaću.Samo između 1897. i 1899. godine, više od tisuću ljudi izgubilo je život.