Psihomodo Pop oduševio Lisinski: Bio je to punk-rock spektakl za pamćenje

Legendarni zagrebački punk-rock bend Psihomodo Pop po prvi put je samostalno nastupio u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, priredivši publici energičan i emotivan koncert u sklopu slavljeničke turneje “40+” kojom obilježavaju više od četiri desetljeća karijere, ali i 30 godina kultnog albuma Unpljugd.

Već od samog izlaska na pozornicu bilo je jasno da publiku očekuje večer prepuna energije, nostalgije i sirove rock’n’roll emocije. Davor Gobac i ekipa pokazali su zašto Psihomodo Pop već desetljećima drži status jednog od najvažnijih domaćih rock bendova. Lisinski je, barem na jednu večer, postao pravi punk-rock hram u kojem su se generacije fanova zajedno prepustile hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu.

Publika je tijekom gotovo dvosatnog nastupa u glas pjevala klasike poput “Ja volim samo sebe”, “Sexy magazin”, “Osjećam se haj”, “ Donna” i druge. Koncert su obogatili gosti. Na trubi Darko Sedak Benčić, Vojkan Jocić i Miron Hauser i članice Vortex strings kvarteta, prateće vokalistice Petra Kožar, Mateja Mihovec, Tena Vodopija i Matina Geber. Na udaraljkama Mladen Hrvoje Ilić - Mlacka i u pjesmi Leteći odred naš proslavljeni usno harmonikaš Tomislav Goluban. Poseban dio glazbene večeri bio je akustični segment inspiriran albumom Unpljugd.

Karizmatični Gobac tijekom cijelog koncerta održavao je odličnu komunikaciju s publikom, izmjenjujući humor, spontanost i prepoznatljivu energiju po kojoj je bend poznat. Atmosfera u dvorani bila je na trenutke gotovo klupska, unatoč raskoši i ozbiljnosti prostora Lisinskog.

Vizualna produkcija, pažljivo osmišljena rasvjeta i vrhunski zvuk dodatno su zaokružili koncert koji će mnogi pamtiti kao jedan od najposebnijih nastupa benda posljednjih godina. Spoj rock energije i prestižnog koncertnog prostora pokazao se kao pun pogodak.

Prepun Lisinski još je jednom potvrdio da Psihomodo Pop, ni nakon više od 40 godina karijere, ne gubi snagu, autentičnost ni povezanost sa svojom publikom. Dapače, bend zvuči jednako svježe, glasno i uvjerljivo kao i na samim počecima.

Psihomodo Pop u Lisinskom nije bio samo koncert – bio je to susret generacija, Drugi koncert održat će se 13.6. 2026. u isto vrijeme i na istom mjestu.