JOŠ 15 ZEMALJA SE NATJEČE

Piše Dora Pek,
ANKETA Hoćete li večeras pratiti drugo polufinale Eurosonga?
Foto: Lisa Leutner

15 zemalja večeras će pokušati izboriti svoje mjesto u finalu natjecanja, a njih 10 prolazi dalje u finale.

Bečka eurovizijska pozornica večeras ponovno pali reflektore. Nakon prve polufinalne večeri koja je donijela niz iznenađenja, emotivnih reakcija i prolazak hrvatskih predstavnica Lelek u finale, na redu je novih 15 zemalja koje će pokušati izboriti svoje mjesto u velikoj subotnjoj završnici Eurosonga.

Večeras će se publici predstaviti Bugarska, koju predstavlja DARA s pjesmom 'Bangaranga', Azerbajdžan i JIVA s pjesmom 'Just Go', rumunjska predstavnica Alexandra Căpitănescu s pjesmom 'Choke Me' te Luksemburg, za koji nastupa Eva Marija s pjesmom 'Mother Nature'. Na pozornicu stižu i francuska predstavnica Monroe s pjesmom 'Regarde !', armenski SIMÓN s 'Paloma Rumbom', švicarska pjevačica Veronica Fusaro s pjesmom 'Alice' te ciparska predstavnica Antigoni s pjesmom 'JALLA'.

Austriju će predstavljati COSMÓ s pjesmom 'Tanzschein', Latviju Atvara s pjesmom 'Ēnā', Dansku Søren Torpegaard Lund s pjesmom 'Før Vi Går Hjem', dok Australiju predstavlja Delta Goodrem s pjesmom 'Eclipse'. U drugom polufinalu nastupit će i ukrajinska grupa LELÉKA s pjesmom 'Ridnym', britanski LOOK MUM NO COMPUTER s pjesmom 'Eins, Zwei, Drei', albanska predstavnica Alis s pjesmom 'Nân', malteški AIDAN s pjesmom 'Bella' te norveški JONAS LOVV s pjesmom 'YA YA YA'.

Uz polufinaliste, tijekom večeri predstavit će se i troje izravnih finalista - predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i zemlje domaćina Austrije. Iako su već osigurali mjesto u finalu, njihovi će nastupi poslužiti kao najava onoga što gledatelje očekuje u velikoj subotnjoj završnici Eurosonga.

