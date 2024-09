Publika francuski film 'The job' proglasila najboljim filmom Playbox Shorts Film Festivala

Završilo je drugo izdanje filmskog festivala, Playbox Shorts koje se ove godine u organizaciji studentske udruge Playbox Production. Festival se ove godine održao na četiri lokacije, a trajao je tri dana od 19. do 21. rujna.

Ove su se godine dodjeljivale nagrade u dvije kategorije, pa je tako nagrada stručnog žirija otišla u ruke filmu 'Boca de ferro', Mateja Matijevića, dok je film 'The job', francuskog režisera Abnera Maximusa Fernanda dobio nagradu publike.

Foto: Playbox Shorts

Na festival se prijavilo 1758 filmova, ali u selekciji za publiku odabrano je 16 najboljih. Ove godine osim filmskog programa organizatori festivala posjetiteljima su pružili i bogati zabavni program, ali i radionice.

Foto: Playbox Shorts

Foto: Playbox Shorts

Foto: Playbox Shorts

Tako su posjetitelji kroz tri dana mogli uživati i u koncertu mladih pjevača iz četvrte sezone popularnog glazbenog showa 'The Voice Hrvatska' te koncertu Antonia Perine. Također, bila je organizirana i tribina 'Brunch Talk With The Stars' gdje su gostovale zvijezde serije 'Znam kako dišeš', Lazar Dragojević i Dino Bajrović, kojima je na samom otvorenju uručeno posebno priznanje.

Foto: Playbox Shorts

Posjećenost je, kao i prošle godine, bila velika te se ponovno tražila karta više, a glasan pljesak i zadovoljna lica posjetitelja još su jednom pokazala da su sva očekivanja ispunjena.

A zadovoljni posjetitelji znače i zadovoljstvo direktora festivala, Karla Gagulića.

- Ovo drugo izdanje festivala bilo je iznad svih naših očekivanja, jako mi je drago da je ponovno bio ogroman interes publike i da su svake projekcije bile održane u punom kapacitetu. Također mi je drago bio da je bio velik interes i u popratnim sadržajima festivala i zasigurno ćemo ga zadržati i sljedeće godine. Ovim putem posebno se želim zahvaliti Cinestaru kao sjajnom domaćinu i eto drago mi je da smo potpisali suradnju i za sljedeću godinu festivala koje će se održati u listopadu - kazao je Gagulić.

Foto: Playbox Shorts