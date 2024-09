Šprajc: 'Zašto su srpski filmovi bolji od hrvatskih? Čuo sam da se u Beogradu zezaju s nama'

Zoran Šprajc srpskog je glumca i scenarista Dragana Bjelogrlića, na panelu na rovinjskom Weekend Media Festivalu, pitao zašto su srpski filmovi bolji od hrvatskih.

Rovinj Weekend Media Festival, panel s Draganom Bjelogrlićem | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Čuo sam da se u Beogradu zezaju s nama da Hrvati imaju više filmskih festivala nego što godišnje proizvodemo filmova. Gdje je problem? Počinje li problem na akademiji? Možda beogradska akademija proizvodi bolje glumce, bolje scenariste, režisere. Je li problem u modelu financiranja? Da vama netko da X milijuna novca da preuzmete našu državnu instituciju za film, što biste vi učinili? Gdje biste mogli pomoći? - pitao je Šprajc.

Bjelogrlić mu je šaljivo dobacio: “uf, imamo minutu”.

- Kompleksan je odgovor na to pitanje. Nije ga lako dati. Ne znam ni koliko sam mjerodavan da odgovorim na to. Prije deset godina mi je postavljeno to pitanje pa sam rekao da je možda to zato što ste 90-ih godina radili patriotske filmove, domoljubne. Koliko svi znamo, ti filmovi nisu bili popularni. Tu negdje je možda publika izgubila povjerenje prema kreatorima. Mi to nismo imali iako smo prošli kroz taj period. Međutim, ugrizao sam se za jezik jer smo ih mi počeli snimati prije par godina. Tako da sam shvatio da sam prizvao “đavole”. Ne znam odgovor na to pitanje, ali nije situacija u Srbiji tako dobra kao što se vama čini, a ja sam u proteklom nekom periodu vidio neka dobra djela kod vas”, rekao je Bjelogrlić dodajući da nije to baš tako crno – bijelo, ali da je Šprajc svakako više u pravu nego on, piše Net.hr.