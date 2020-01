Publika ga zavoljela kao Herr Flicka, ali danas više ne glumi

Zauvijek će ostati upamćen kao legendarni Herr Flick iz humoristične TV serije 'Allo, Allo', ali Richard Gibson (66) posljednjih godina kao da se oprostio od glume. U cijelom 21. stoljeću odigrao je, po IMDb-ju, svega tri uloge, a onu posljednju prije punih šest godina.

Foto: IMDB

U voljenoj seriji o francuskom pokretu otpora za vrijeme Drugog svjetskog rata utjelovio negativca, ali gledatelji su ga svejedno zavoljeli i sa zadovoljstvom pratiti njegove ljubavne avanture s plavokosom Helgom.

Od snimanja kultne serije prošlo je gotovo 40 godina, a nekadašnji Gestapov časnik s malih ekrana okrenuo se nekim drugim interesima, a posljednjih 15 godina živi na relaciji Velika Britanija - Irska.

Foto: IMDB

U braku je s glumačkom kolegicom Kate Gibson, također glumicom, s kojom ima dva odrasla sina, a s Novom godinom je ujedno proslavio i rođendan. Njegova karijera započela je davne 1971. s filmom 'The Go Between', a nakon velikog uspjeha s 'Allo, Allo' počeo je putovati Europom i skečeve temeljene na svojim likovima izvoditi zajedno sa svojom kolegicom iz serije Kim Hartman, koja je utjelovila Helgu.

