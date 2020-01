Publika je jecala zbog Kobeja: 'Grammyji u njegovoj dvorani'

Na 62. dodjeli nagrada Grammy u Los Angelesu mnogi slavni primili su nagrade za svoje izvedbe, ali nije bilo ni upola veselo kao što to inače biva. Dodjelu je obilježila tuga zbog jučerašnjeg gubitka legendarnog košarkaša Kobeja Bryanta.

Glazbene zvijezde poput DJ Khaleda (44), Johna Legenda (41), YG-a (29) posvetili su emotivnu izvedbu Nipsey Hussleu i Kobe Bryantu, koji im je cijelu noć bio u mislima.

Alicia Keys (39) vodila je program i započela ga je riječima kako su pretužni zbog gubitka te je dodala da su Los Angeles, Amerika i cijeli svijet izgubili jednog heroja.

- Doslovce stojimo slomljena srca u kući koju je Kobe Bryant izgradio - rekla je Keys misleći na dvoranu Staples Center u kojoj je bila dodjela nagrada, a u kojoj LA Lakersi inače igraju svoje domaće utakmice. U njoj je Kobe odigrao većinu svoje karijere. Tijekom dodjele u dvorani su bili izvješeni dresovi s njegovim prezimenom i brojem 8.

Osim toga, pjevačica je zamolila sve prisutne da Kobeja, njegovu 13-godišnju kći Giannu i sve preminule u zrakoplovnoj nesreći imaju u svojim molitvama. Čuli su se jecaji u dvorani i ljudi su brisali suze s lica. Tragični događaj ih je veoma pogodio.

Tada je s grupom Boyz II Men, koji su rodom iz Philadelphije baš poput Bryanta zapjevala 'It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday'.

Podsjetimo, jedan od najvećih košarkaških igrača svih vremena, poginuo je u padu helikoptera u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu u Calabasasu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. U helikopteru je bilo devet ljudi i svi su poginuli.

Među žrtvama pada aviona je osim Kobeja i njegove kćeri i dio druge obitelji; bejzbolski trener sveučilišta u okrugu Orange John Altobelli (56), njegova supruga Keri i kći Alyssa, koja je trebala zaigrati na turniru kao i Kobejeva kći.

Poginula je i košarkaška trenerica Christina Mauser koja je radila u jednoj privatnoj osnovnoj školi u okrugu Orange, mlada košarkašica Payton i njena majka Sarah Chester, kao i pilot Ara Zobayan.

Košarkaški velikan putovao je na košarkaški turnir gdje je trebao biti počasni gost. Na turniru je trebala igrati i njegova kći.

