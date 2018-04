Publika na Eurosong ne smije donijeti ljestve, lisice i stolce

Organizatori ovogodišnje Eurosonga u Portugalu, koji počinje 8. svibnja, objavili su upute, odnos popis stvari koje publika ne smije donositi u Altice areni u Lisabonu. Osim uobičajenih zabrana, kao što su alkohol, droge, bilo kakve tekućine i hrana, fotoaparati i laptopi, na popisu su neke vrlo specifične stvari.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL

Primjerice, u arenu ne smijete unositi ljestve, stolce, lisice i lance, užad, selotejp, odvijače i čekiće, srpove, pile i bušilice, produžne kablove, golf loptice te kolica iz dućana.

Nisu dozvoljeni nikakvi štapovi i palice, eksplozivni i/ili priotehnički materijali, laseri, lijekovi bez recepta, bilo kakav alat.

Jeez. I've just seen the second page of the EBU's prohibited items at #Eurovision. It just gets worse. pic.twitter.com/nXVJahPl2Z — Pif Paf Blog (@ESCPifPaf) April 24, 2018

Komentatori na Twitteru oduševljeni su ovim popisom te se svi pitaju kakav se to incident u prošlosti dogodio s, primjerice, ljestvama ili golf lopticama da su se ti predmeti našli na popisu zabranjenih.

I’m sorry but I can’t stop laughing...who complied this list? No trolleys. Damn I’ll have to schedule my Tesco shop another time. — Sasha 🇲🇪 (@eurotrashsash) April 24, 2018

Neki su se i našalili što se smije unositi u areni Eurovizije: torbice oko struka, pozitivan stav, ukrase za kosu, dječje igračke i slično.

Things you *are* (probably) allowed to bring to the #Eurovision arena:

- Bumbags

- A positive attitude

- Pikachu swag

- Deely boppers

- Your best self

- Inflatable hammers — Ellie (@ellie_made) April 24, 2018

Organizatori prošlogodišnjeg Eurosonga, koji je bio u Stockholmu, zabranili su unošenje zastava nekoliko država. To se odnosilo na Kosovo, Islamsku Državu, Palestinu, Krim, Donjecku Republiku, Nagorno Karabakh, Baskiju i Sjeverni Cipar. Naime, nijedna od ovih zemalja nije priznata od većine država.

Odluku o tome, organizatori su objavili na službenoj internetskoj stranici natjecanja. Tada nije postojala mogućnost žalbe, iako je Baskija tražila sastanak.

Foto: DPA/Pixsell

U dvoranu se nisu smjeti unositi ni transparenti s porukama političke ili vjerske prirode za koje su organizatori smatrali kako su neprimjereni. Također su odredili kojih dimenzija zastave smiju biti i da se ne smiju koristiti selfie štapovi jer mogu smetati kamerama koje se nalaze u dvorani.