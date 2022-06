Publika o Tomislavovoj nervozi uočio prosidbe Stele: 'Dao joj je prsten kao da joj daje Bobi flips'

Bila je to teška odluka, ali ako ne probaš, nikad ne znaš. No još se on mora dokazati, komentirala je kandidatkinja Stela zaruke s farmerom Tomislavom u showu 'Ljubav je na selu'. Dio gledateljstva je zadovoljan njihovim zarukama, a drugi dio smatra da se premalo poznaju za tako ozbiljan korak.

- Najjača prosidba ikada. Dao joj prsten kao da joj daje Bobi flips - primijetio je gledatelj.

- Nezrelo i nepromišljeno. Ne bih se upuštala u životnu avanturu s tipom koji se vodi trenutnim emocijama....Brak je cjeloživotna odluka i treba dobro razmisliti i puno puno razgovarati - stoji u komentaru druge gledateljice.

- Nikad ekskluzivniju prosidbu nisam vidjela,to je oduševljenje, to je sreća, to samo sto nije vatromet bio kad je rekla 'pa ajd dobro', Tomica iz kože iskočio - mišljenje je gledatelja.

Farmer Ivo je iznenadio Katu sa prosidbom, a publika mu čestita na pokušaju.

- Ivo fatalan didica..mnogi mu mlađi momci mogu zavidjeti na uspjehu. Svaka čast - slažu se gledateljice.

- Šjor Ivo prosi Katu, a Branka non-stop zove i ubija romantiku - primjećuje gledateljica.

