'Najveća tračerica', 'nema jedan posto ženstvenosti', 'tuljan' i 'morž' su samo neke od uvreda kojima je Tomislav, zvan Cigla, opisao svoju partnericu Kristini na njezin rođendan u posljednjoj epizodi showa 'Brak na prvu'.

- Ona će to saznati nakon showa, nakon emitiranja na televiziji, ja to njoj u lice ne mogu reći. Ja je očima vidjeti ne mogu i ne mogu joj to reći u facu, to je užasno zločesta cura - priznao je Cigla Bernardu.

Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, njegove su riječi jako zasmetale gledateljima. Smatraju kako je Cigla svojim ispadom više ponizio sebe nego Kristinu.

- Nepristojan je i sva sreća da je sad pokazao svoje pravo lice da Kristina ne zaglibi - zaključio je gledatelj.

- Spram ovog je i Jasmin gospodin - komentirala je gledateljica.

- Bljak, ne mogu vjerovati kakvi likovi postoje, katastrofa! - glasio je jedan od komentara.

- Sramota koje izjave, što si očekivao, ne treba nikoga ponižavati, budi čovjek - napisao je gledatelj na Facebooku.

- Bolje da stane pred ogledalo i pogleda sebe, svi komentari koje je dao Kristini opisuju njega - pisalo je u jednom od komentara.