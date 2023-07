Pukla ljubav: Ariana Grande ne nosi prsten, a ona i Dalton su se razveli već početkom godine...

Pjevačica Ariana Grande (30) iznenadila je obožavatelje kada je na teniski turnir na Wimbledonu stigla bez prstena na ruci. Time je Amerikanka pokrenula lavinu glasina o razvodu nje i agenta za nekretnine Daltona Gomeza (27).

Pjevačica je bila u društvu Andrewa Garfielda (39) i Jonathana Baileya (35), a obožavatelji su se zapitali znače li ti da postoje problemi u njezinom braku s Daltonom.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL

Sada je izvor za TMZ potvrdio da je zaista tako, te da su se Ariana i Dalton razišli početkom ove godine, nakon dvije godine braka. Navodno je par prije nekoliko mjeseci pokušao obnoviti vezu, ali ni to im nije pošlo za rukom.

Dalje se navodi kako bi se par mogao ubrzo službeno razvesti te da su njihovi problemi počeli još prošle godine.

Foto: Instagram

Pjevačica je od prosinca 2022. vrlo zauzeta snimanjem mjuzikla Wicked, zbog kojih je putovala po cijelom SAD-u. Ipak, navodno i dalje pričaju i prijatelji su.

Foto: Instagram

Inače, Ariana i Dalton zajedno su od 2020., a vezu su obznanili javnosti u njezinom spotu za duet s Justinom Bieberom, 'Stuck with you'. Godinu kasnije vjenčali su se u njezinom kalifornijskom domu u Montecitu, i to pred publikom od samo 20 uzvanika.

Unatoč tada već aktualnim glasinama o rastanku, pjevačica je u svibnju, povodom njihove druge godišnjice braka, objavila slatku fotografiju s vjenčanja koju je nedavno obrisala s društvenih mreža.