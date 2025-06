Pukla ljubav! Toni i Valentina iz 'Ljubav je na selu' prekinuli su zaruke i više nisu zajedno...

Valentina Kordić i Toni Petričević prekinuli su zaruke. Ako ste pratili prošlu sezonu showa 'Ljubav je na selu', sigurno se sjećate koliko su farmer i kandidatkinja bili zaljubljeni. Iskrice su frcale, Toni je čak i kleknuo pred Valentinu na druženju kandidata! Prsten, suze, emocije... Sve kako treba. Valentina je tad rekla da joj prsten jako puno znači jer joj je davao sigurnost u Tonijeve namjere.

A i djelovalo je ozbiljno, par je nakon emisije i živio zajedno. Ali, kako to već zna biti, stvari su se promijenile. Ljubav je pukla, a oni su sad to i javno potvrdili, i to u javljanjima uživo na TikToku, navodi RTL.

Foto: Instagram/

Ali zanimljivo je da ovo Valentini nije prva ljubavna priča iz ovog showa. Prije Tonija, pojavila se i u devetoj sezoni, gdje je upoznala Vatroslava Tijana. Njih dvoje su odmah kliknuli i zaljubili se, a ljubav su okrunili i brakom. Vjenčali su se 2019. godine na plaži u Ražancu. No, ni ta priča nije dugo trajala bez turbulencija.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Nakon Ražanca, preselili su se u Zadar, ali su ih ubrzo počela živcirati crkvena zvona! Sljedeća stanica bila je Pula, ali tamo su imali novih problema. Valentina nije bila oduševljena vlasnicom stana za koju je tvrdila da 'koketira' s njezinim suprugom. Pa su se nakon toga smjestili u kontejner u Svetvinčentu, na zemljištu gdje su planirali izgraditi kuću za iznajmljivanje.

Zajedno imaju i dvoje djece, ali u travnju 2023. objavili su da se razvode.

Foto: Privatni album/canva