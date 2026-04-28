Nakon nedavnih događaja, među natjecateljima će i dalje tinjati napetosti. Marina će se osvrnuti na situaciju između timova: 'Mislim da su nam zeleni oprostili krađu nagrade'
Puno upitnika u zelenom timu uoči borbe za četvrtfinale: Tko će večeras ispasti iz Survivora?
Na posljednjem plemenskom vijeću pete sezone Survivora zeleni tim suočit će se s teškim odlukama - morat će odabrati dvoje članova koji će krenuti u eliminacijsku borbu, a odnosi unutar plemena bit će pod dodatnim pritiskom.
Nakon nedavnih događaja i preokreta, među natjecateljima će i dalje tinjati napetosti. Marina će se osvrnuti na situaciju između timova:
- Mislim da su nam zeleni oprostili krađu nagrade, ali samo zato što ne znaju kako nam je odlično bilo.
S druge strane, Roko će istaknuti važnost strpljenja prilikom odluke koje su donijeli o preotimanju nagrade:
- Definitivno se isplatilo čekati i uzeti veliku nagradu.
Uoči glasanja, pojedinci će otvoreno promišljati vlastitu poziciju. Adrijana će realno sagledati moguće ishode.
- Pretpostavljam da ću ići u eliminacijski duel s Milošem - zaključit će.
U atmosferi u kojoj strategija i osobni odnosi postaju presudni, natjecatelji će birati između lojalnosti i vlastitog opstanka.
Sada svaka riječ i svaki glas nosi težinu, a ishod vijeća pokrenut će završni niz borbi iz kojih će samo jedan natjecatelj iz svakog tima izaći kao jedini preživjeli. Koja četvorka u zelenom timu ulazi u četvrtfinale, ne propustite doznati večeras u Survivoru na Novoj TV.
