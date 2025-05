Pustio bradu i kosu: Svi gledali u Matta Damona i njegovu ženu

Na premijeri akcijskog filma 'Shadow Force', održanoj u New Yorku, pojavio se i jedan od najpoznatijih glumaca svoje generacije, Matt Damon (54). U opuštenoj, ali elegantnoj modnoj kombinaciji tamnoplave majice, crnih hlača i tenisica, ovaj glumac stao je pred fotografe u društvu supruge Luciane Barroso (48).

Luciana je odabrala potpuno bijelu kombinaciju, top bez rukava i elegantne hlače visokog struka. Par je djelovao raspoloženo, a osmijehe nisu skidali s lica dok su pozirali brojnim okupljenim fotografima. Njihovo prisustvo odmah je privuklo pažnju medija i obožavatelja.

Foto: David Dee Delgado/REUTERS

Damon i Barroso zajedno su više od dva desetljeća. Upoznali su se još 2003. godine u Miamiju, u periodu kada je Matt snimao film 'Stuck on You', a Luciana je tada radila kao konobarica. Dvije godine kasnije, odlučili su se vjenčati i to u njujorškoj gradskoj vijećnici. Od tada žive mirnim, obiteljskim životom, daleko od svjetala reflektora koliko je to uopće moguće kad ste svjetski poznati.

Glumac je preuzeo očinsku ulogu Lucianinoj kćeri Alexiji iz prethodnog braka, a zajedno su dobili još tri kćeri. Obitelj im je oduvijek bila prioritet, a Damon je više puta isticao koliko mu znači očuvati bliskost sa svojim najmilijima. Jedno od njegovih čvrstih pravila je da ne dopušta da itko iz obitelji bude duže od dva tjedna razdvojen.

- Mojoj djeci ništa ne nedostaje - rekao je ranije Matt.

Isto tako, spomenuo je i da poklone koje dobiva odmah prosljeđuje onima kojima su potrebniji te ih često ni ne otvara.

Kao glumac, još je 90-ih stekao svjetsku slavu zahvaljujući filmu 'Good Will Hunting' iz 1997. godine koji je napisao zajedno s dugogodišnjim prijateljem Benom Affleckom. Za taj scenarij osvojili su i Oscara.

Foto: Hubert Boesl

Tijekom godina, Damon se etablirao kao izrazito prilagodljiv i raznolik glumac, pojavljujući se u psihološkim trilerima poput 'The Talented Mr. Ripley', akcijskim serijama kao što je 'The Bourne Identity', ali i u spektaklima znanstvene fantastike poput 'The Martian'.

Iza kamere, Damon također ostavlja svoj pečat. Često surađuje s velikim imenima filmske režije, poput Stevena Soderbergha i Ridleya Scotta. Što se novih projekata tiče, Damon će utjeloviti Odiseja u nadolazećem filmu Christophera Nolana 'The Odyssey', filmskoj adaptaciji Homerovog epa.

Uz njega, u filmu će glumiti i Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupito Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron. Ovaj film bit će Nolanov prvi projekt nakon uspjeha s 'Oppenheimerom'.