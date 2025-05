Računovođa Dave (24) izgubio nevinost na hrvatskom otoku: 'Nisam to tako uopće zamišljao'

Prošle se godine na hrvatskom otoku Obonjanu snimao show 'Virgin Island', u kojem je sudjelovalo 12 ljudi koji nikada nisu imali seksualne odnose. Cilj showa kojeg su mnogi nazvali 'najčudnijim britanskim TV eksperimentom' je da oni izgrade samopouzdanje, nauče biti u vezama i suoče se s problemima vezanima uz intimnost. Ovih dana emitirano je i finale ovog showa, a jedini koji je izgubio nevinost od 12 sudionika bio je računovođa Dave (24).

On je razvio terapeutski odnos s Kat Slade, a s njome je izgubio i nevinost. Međutim, nakon odlaska s otoka, s njome više nije stupio u kontakt.

- Vrlo su nam jasno rekli da nakon showa ne ostajemo u kontaktu - objasnio je Dave za Daily Mail te dodao kako nije bilo lako odvojiti se od osjećaja, ali da je to za njega bila važna lekacija kako pustiti osjećaje koje je stvorio.

- Naravno, nisam bio zaljubljen u nju, ali sam je jako poštovao. Nije me previše brinulo hoću li se zaljubiti - rekao je.

Dave je ispričao i kako nije imao konkretna očekivanja kada je došao na Obonjan te da nije planirao izgubiti nevinost tijekom showa. A njegov prvi seksualni odnos je emitiran i na televiziji, u obliku audio snimke.

Foto: screenshot/Youtube

- Nikad nisam zamišaljao da ću tako izgubiti nevinost. U glavi mi je to bio intiman trenutak između mene i jedne divne žene. A sad je to između mene, divne žene i svih gledatelja Channel 4. Čudno je. Stvarno čudno. Ali ne mislim da je to loše - priznao je i istaknuo da mu je bilo 'pomalo zastrašujuće' što ga snimaju, no da se u jednom trenutku 'jednostavo isključio' i počeo se ponašati prirodno.

Godinu dana nakon snimanja showa, Dave ima djevojku i živi život koji nije mogao ranije ni zamisliti.

- Da mi je netko prije godinu dana rekao da ću biti u vezi i imati ovakav život, ne bih mu vjerovao - rekao je.