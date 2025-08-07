Rada Vasić u suzama: 'Rak mi se vratio, ni ne ustajem iz kreveta. Ne znam ni kako se još borim...'

U potresnoj ispovijesti za srpski Blic, Rada Vasić podijelila je kako se nosi s teškim zdravstvenim i životnim izazovima koji su je snašli nakon smrti supruga Radeta. Bivša reality zvijezda, najpoznatija po sudjelovanju u regionalnom 'Big Brotheru', progovorila je o borbi s karcinomom i svakodnevnim bolovima, ali i o podršci koju joj pruža obitelj, posebno kćeri.

- Nisam dobro, imala sam rak dojke, operaciju, pa se vratio. Sad imam rak pluća. Teško mi je, jedva idem na terapije, ne ustajem često iz kreveta. Imam tromb, bolove, noga mi otiče. Iskreno, ni sama ne znam kako se još borim - rekla je Rada kroz suze.

Kaže da joj je najteže zbog djece, osobito nakon smrti supruga Radeta koji joj je bio najveća potpora.

- Rade je bio u bolnici skoro dvije godine, ja sam bila stalno uz njega. Kupala ga, oblačila, kuhala mu. Bili smo nerazdvojni. Njegova smrt teško je pogodila i djecu, sin je dobio šećer, kći infarkt. Mene je bolest dotukla od stresa - otkrila je.

Rada ima jednog sina i pet kćeri, a najpoznatija među njima je Ana, koja je nedavno završila sudjelovanje u kontroverznom reality showu 'Elita'.

- Lakše mi je jer mi je dijete uz mene, nema više tenzija ni svađa. Bila je dobra, kulturna, gdje god su sudjelovale s nama u realityjima, bile su takve. Jedino što su sada promijenile spol, sada su prave djevojke. Iskreno, sada sam ponosnija nego kad su bile muškarci, jer to prije nije ličilo ni na muško ni na žensko. Sad kažem: ‘Kćeri, Bog vas je tako obilježio, samo ste se takve rodile, sada ste mi prave lutke’. Ponosna sam na njih, i ja i moj Rade. Srce uvijek boli za djecu – ja sam ih rodila, nosila devet mjeseci, to je moja krv. Sada su moje ljepotice, ponosna sam majka – kaže Rada.

Bez obzira na teško zdravstveno stanje, Rada ističe kako ju djeca neprestano obilaze i pomažu joj.

- Ivana je udana za Nijemca i živi u Njemačkoj, kao i ostale moje kćeri. Ana je bila sa Stefanom, bilo je tu svađa u 'Eliti', trenutačno nisu zajedno, sada je Ana kod kuće sa mnom. Ana bi htjela otići u Njemačku, i ja bih voljela, žele me tamo voditi liječnicima, ali čekamo da stigne novac, jer se bez novca ne može ništa. Tamo bi se mogla malo srediti, a ja, kad bih se oporavila, pošla bih s njom. Ovako imam osjećaj da ju usporavam. Jako mi je žao što je ovako ispalo, ali jedno dijete mora biti sa mnom. Nikad im nije bilo teško biti uz mene, voditi me liječnicima, u bilo koje doba, uvijek su tu moje kćeri. Imam i unuke, svi su plavi, visoki, ponosna sam baka. Svi rade i imaju dobre poslove. Kad god dođem, trče mi kupiti crvenu boju za kosu, vole me - navela je.

No, osim bolesti, Rada se bori i s financijskim teškoćama.

- Primam 20.300 dinara (op.a. oko 170 eura) mirovine, od Radeta. To nije dovoljno za ništa. Lijekovi, računi, pa još treba jesti. Djeca mi donesu što mogu, napune mi hladnjak, kupe mi crvenu farbu, daju mi novac. Ali teško je - objasnila je.

Za kraj, zahvalila je i liječnicima koji joj pomažu u bolnicama.

- Ali ja bih samo voljela da ozdravim i da mogu prošetati bez boli - zaključila je.