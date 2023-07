Rade od Lenke stariji 20 godina, a prvo joj se nije sviđao: Imaju tri kćeri, najstarija se sad udala

Glumac Rade Šerbedžija (76) i njegova supruga, kazališna redateljica Lenka Udovički (56) u nedjelju su slavili vjenčanje najstarije kćeri Nine koja se udala za dugogodišnjeg dečka Filipa, a prije 32 godine, i oni su izrekli sudbonosno 'da'.

Rade i Lenka upoznali su se 1990. godine u Subotici, a vjenčali su se godinu nakon dok je on imao 43 godine, a ona samo 23.

- I još ću 30. S njom nikad nije dosadno. Lenka na moje koncerte ne dolazi jer ima tremu zbog mene, nema tremu kad glumim, ali kad pjevam ima tremu... Hoće se zabuniti, hoće iz ritma ispasti, pa rekoh što ako ispadnem iz ritma, ja pjevam, oni me prate', rekao je Rade jednom prilikom za Dnevnik.hr.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Lenka je jednom prilikom rekla i da ju je njegova popularnost u početku odbijala.

- Ta njegova popularnost me je na početku jako odbijala, a čini mi se da me je na kraju to odbijanje privuklo njemu. Dugo nikome nisam priznala da smo zaljubljeni, pa ni najboljoj prijateljici mjesecima nisam rekla da smo Rade i ja zajedno - rekla je Lenka.

Početnu sreću zamijenili su tuga i neizvjesnost, ne njihovom krivnjom. Kad je počeo rat, zalagali su se za mir i mnogima su 'smetali'. U Beogradu su na Radu pucali, i to dan nakon rođenja kćeri Nine, te su s tako malom bebom pobjegli iz bivše države, prvo u Ljubljanu, a potom u Englesku, kod glumice Vanesse Redgrave.

- Bilo je prijetnji i svega, a u to je vrijeme previše ljudi bilo naoružano. Morali smo otići i početi ispočetka. Nije bilo lako u startu, odnosno dok se Rade nije probio u inozemstvu. Danas mislim da su nas sve te nedaće i teške situacije još više zbližile te da se zbog toga još više volimo - rekla je Lenka.

Supružnici su u braku dobili tri kćeri, Mimi, Ninu i Vanju, a glumac iz prethodnog braka s Ivankom Cerovac ima još dvoje djece, Luciju i Danila.

Foto: Krasnodar Persun/HaloPix/PIXSELL

Rade je velika podrška svojoj djeci, a nedavno je iz publike bodrio kćer Luciju koja je sudjelovala u emisiji 'Zvijezde pjevaju'. Uz Luciju, kćer Milica se isto posvetila glazbi, a prošle je godine objavila i prvu pjesmu s albuma.

- Cijela naša obitelj Šerbedžija - Udovički je danas nekako posebno sretna i ponosna. Naša Milica je objavila prvu pjesmu sa svoga novoga albuma. Eliot Alma. To joj je artističko ime. Ne znam otkuda je pokupila Eliota, a Alma je jedno od njenih imena, jer je ona upisana u knjigu rođenih kao Milica Alma - rekao je tad Rade.