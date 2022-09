Rade Šerbedžija oprostio se od umrlog Radka Poliča: 'Bio je ravan bogovima, volio je život'

Ne….Ne vjerujem da je umro. Pa već je četiri puta do sada umirao I bivao klinički mrtav I opet nam se vraćao, napisao je u objavi na Facebooku kolega i prijatelj preminulog glumca Radka Poliča, Rade Šerbedžija (75) .

POGLEDAJTE VIDEO:

Slovenski kazališni i filmski glumac Radko Polič - Rac preminuo je u 80. godini, priopćilo je Udruženje dramskih umjetnika Slovenije u četvrtak. Polič je igrao u više od 100 kazališnih predstava i jednako toliko filmskih i radijskih ostvarenja i potvrdio se kao karizmatični glumac.

Imam samo dva istinska prijatelja iz kazališnih krugova - to su Boris Cavazza i Rade Šerbedžija, rekao je Polič u velikom intervjuu 2019. za Express.

- I to je mogao činiti samo on, jer je bio ravan bogovima. Volio je toliko život, premda ga taj život nije nikako mazio, a on mu se uvijek do kraja davao. Ima samo jedna stvar koju je volio vise od života. To je umjetnost. I to ova najteža, kazališna I filmska, za one koji se do kraja daju. A on joj se davao do kraja. Nas rac je bio car. I u kazalištu i u filmu i u životu - napisao je Šerbedžija.

- Sve ono sto su drugi, uključujući I mene, vještinom postizali, on je jednostavno bio. Znao je nas Rac sve tajne kazališne umjetnosti i još nešto vise. Imao je nešto posebno. Nešto sto se ne da naučiti i što samo rijetki na svijetu posjeduju – božansko nadahnuće! Ta iskra se često palila u njemu I činila ga posebnim u svemu - nastavlja.

Koliko je bio dobra osoba kolega je iskoristio poznatu narodnu uzrečicu 'bio je doba kao kruh'.

- Mora da je Bela Krajina, u kojoj je rođen I odrastao, svojim sjenovitim brezama urezala duboke brazde u njegove godove. Tamo, kažu, ajda posebno cvijeta I oko ponoći njezini cvjetovi dobivaju neku ultraljubičastu boju, te se ljubavnici okupljaju po obližnjim brežuljcima I utapaju u strastvene ultravioletne zagrljaje. Možda je Rac sada tamo sa nekom od svojih bezbrojnih ljubavi..Ajda je i vrsta žita ili pšenice od koje se pravi kruh. Moj prijatelj Ratko Polič, bio je dobar kao kruh - piše.

Veliko poštovanje kako prema čovjeku tako i prema njegovoj glumi imao je Šerbedžija.

- Ne. Ne vjerujem da je umro. Besmrtnici ne umiru.. On je jednostavno otišao, jer mu je bilo dosta. A ako je zaista ovaj put zauvijek otišao, proglasite u cijeloj zemlji koja se zvala Jugoslavija dane žalosti, jer je umro jedan od najvećih glumaca koje je ovaj narod ikad imao….- zaključio je Šerbedžija.

Najčitaniji članci