Radijski kviz nije jednostavna forma, još ako voditelj nije vješt

Svake subote od 8 sati i 20 minuta, naravno, kad je "sezona", počinje "KvIzazov", emisija na Radio Sljemenu voditelja Krešimira Sučevića Međerala. Sjajna je to ideja, Hrvati vole kvizove, a Krešimir Sučević Međeral sjajan je kvizaš, a i lovac, iz popularne "Potjere". Nažalost, u voditeljskoj ulozi "KvIzazova" ne ide mu baš tako dobro. Čulo se to već u prvoj sezoni, kad je tražio kemijske po studiju, krivo čuo neke stvari i nakašljavao se, što u radijskom eteru nije baš bajno. Pred kraj je otvoreno i govorio "kako ne zna hoće li biti i nove sezone, ali ako hoće, onda se čujemo od jeseni"... To su ipak neke stvari koje se ne govore. No, prva sezona, pa 'ajde, bit će bolje.



Slično je krenuo i u drugu, uz pomalo neugodne opaske prema slušateljima koji sudjeluju u kvizu. Nešto što mu je logično, ako slušatelj ne zna, ponekad Krešimir Sučević Međeral daje do znanja da je to nešto u stilu "općepoznato". Ili kako je bilo nedavno, igrala su dvojica natjecatelja, a kada su završila, imala su odlične rezultate.

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"Očito sam napravio lagan kviz", ispalio je u eter Sučević Međeral, kao da natjecatelji/slušatelji nemaju dovoljno znanja, nego, eto, rezultat je dobar jer je bilo lagano. Nije baš fer prema slušateljima i kada bi te sitnice ispravio, bila bi to sjajna emisija.

"Inače, to je kviz općeg znanja u kojemu sudjeluju dva natjecatelja koja se međusobno kroz 20 pitanja bore za pobjedu i nagradu koju ona donosi. Natjecatelji se odabiru među kandidatima koji se u program uključuju telefonskim pozivima i odgovaraju na kvalifikacijska pitanja, po jedno pitanje za odabir svakog natjecatelja. Prvi kandidat koji točno odgovori na kvalifikacijsko pitanje postaje natjecatelj. Zatim se postupak ponavlja drugim kvalifikacijskim pitanjem dok se ne izabere drugi natjecatelj", stoji u najavi. I, ponavljam, odličan je, samo bi bio još bolji uz sitne ispravke...