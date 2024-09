'Radila sam za Harisa Džinovića i Melinu. Rukama sam joj prala gaće i dala plaću za njen račun!'

Mene taj njihov razvod uopće nije iznenadio, nadam se samo da su djeca dobro. Od početka pratim u medijima cijeli ovaj kaos oko Harisa i Meline i iskreno sve vrijeme razmišljam o Đini i Kanu, rekla je za srpske medije bivša dadilja pjevača Harisa Džinovića i njegove nekadašnje supruge Meline.

Za bivši par je radila dok su im djeca bila mlađa i otkriva da su se Đana i Kan bojali majke i imali veću povezanost s ocem.

- Bili su dosta mlađi kada sam ih čuvala, ali djeca su djeca i sigurno im nije ugodno zbog svega. Oni su uvijek bili privrženiji Harisu, Meline su se bojali i uglavnom sam ih kod nje pokrivala kada su radili raznorazne smicalice. Doduše, meni je to od početka bilo čudno, s obzirom da je Haris često bio na turnejama, mislila sam da s njom imaju bliskiji odnos - pričala je dadilja za Alo, prenosi Azra.

Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL

Prisjetila se jednog ljeta koje su proveli u Bečićima, mjestu kraj Budve.

- Sjećam se recimo kada sam odlazila s njima u Bečiće, jer oni tamo provode gotovo cijelo ljeto. Mislila sam da će njih četvero biti zajedno, a da ću ja biti u nekoj odvojenoj sobi, međutim, na moje iznenađenje, nije bilo tako. Haris i Melina su bili u jednom dijelu hotela, a ja s djecom u drugom. Sve vrijeme sam bila s njima u sobi, budila ih za doručak, vodila na plažu, izlazila navečer u šetnje, išla sa Kanom u teretanu, pratila Đinu kada je išla da se druži s prijateljicama. S Melinom su se susretali samo na kratko u lobiju hotela - govori.

Dadilja dalje priča da je radila i van opsega svog posla pa se tako prva budila kako bi sačuvala najbolje mjesto pokraj bazena, a Melina ju je osuđivala zbog njezinog modnog ukusa.

- Harisa sam vidjela svega par puta, uvijek se nešto našali i stalno se raspitivao slušaju li me djeca i je li sve pod kontrolom. Melina je imala zamjerke na moj stajling, pa mi je nekoliko puta nudila da me odvede u shopping i kupi mi neku "normalnu" garderobu, na što naravno nisam pristala jer sam po cijeli dan trčala s djecom i voljela sam biti ležerno obučena. Svoju garderobu nije željela nositi u vešeraj, već me tjerala da njene stvari osobno perem na ruke, uključujući i gaće i komplet donje rublje, i mislim da je to trenutak kada sam počela razmišljati o otkazu. Zivkala me je za sve i svašta, i tada sam shvatila da njoj nije potrebna samo dadilja, već osobni asistent i netko tko će joj služiti kad god se njoj prohtije - ispričala je.

Foto: screenshoot/Youtube

Jedna stvar je bila presudna da prekine suradnju s Melinom.

- Prije nego što smo krenuli u Crnu Goru, Melina mi je više puta naglasila da, bez obzira na roming, telefon stalno mora biti dostupan, ali uz obećanje da će račun za telefon platiti ona. Kada smo se vratili za Beograd, samo mi je rekla 'Ja nemam ništa s tim', pa sam skoro trećinu mjesečne zarade potrošila na mobitel. Zbog svega toga sam odlučila prekinuti suradnju s njima - rekla je dadilja.

Izdvojila je i jednu Đininu rečenicu koja joj, kako kaže, "odzvanja u glavi".

- Nas dvije smo sjedile same na terasi i ja sam je zadirkivala za simpatiju iz škole, a onda smo nastavile pričati o dečkima i zaljubljivanju. Tada mi je rekla 'I ja ću imati ovako ugovoren brak, udat ću se za nekog bogataša, a ovako ću biti s nekim koga volim'. Mislim da tu rečenicu nikada neću zaboraviti, to me je baš rastužilo - poručila je dadilja.