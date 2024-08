Više nije Džinović: Evo kako se Melina preziva nakon razvoda

Bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović (72) proveo je 12 godina u braku s 30 godina mlađom modnom dizajnericom Melinom, s kojom je vezu započeo 2002. godine. Zajedno su dobili dvoje djece, sina Kana i kćer Đinu, a vijest o njihovom razvodu obišla je čitavu regiju.

Melina je napustila njihov obiteljski dom na beogradskom Senjaku, dok je Haris ostao živjeti s djecom. Blic javlja da je ona nakon razvoda odučila maknuti prezime Džinović te je vratila djevojačko - Galić.

Foto: Antonio Ahel

- Da, lako mi je jer mi je muž Haris Džinović. Prije svega jer pored sebe imam jednog pametnog čovjeka koji me podržava. U smislu financija, moram reći da je Haris financirao posao u početku. Hvala Bogu, to je već odavno profitabilan posao. Bilo mi je lako, naravno, jer sam imala nekoga tko me podržavao, da plasiram u medijima ono što radim. Onda je došao trenutak na publici, ljudima iz svijeta mode, da procijene valja li to ili ne valja - pričala je ranije modna dizajnerica.

Haris je izjavio da 'prevareni muž zadnji sazna za preljub', ali i da je sada opet emotivno dostupan.

- Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan, a na mene ostavljaju utisak lijepe i pametne žene, nema ih previše! Mora biti normalna. Mora imati savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju imati stav! Svi ljudi bi trebali imati stav - rekao je on za srpsku televiziju Prva.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Džinović je priznao kako se sasvim dobro nosi s razvodom.

- Evo, vedar sam, nasmijan, ja sam odlično. Ovo me je poremetilo za posao... Završilo se, srećom, sve brzo. Nije lako ovo prebroditi. Rasturila se obitelj Godinu dana, možda i jače, sam novi čovjek. Ono što te ne ubije, ono te ojača - kazao je pjevač.