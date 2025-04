Radojka Šverko za 24sata: 'Alfi je imao talent koji se nije učio'

Bio je čovjek koji je neizmjerno volio svoju suprugu Katju. Imaju dvoje djece. Svoje slobodno vrijeme je provodio na teniskim terenima. Izvrstan je bio tenisač. Kad smo i putovali po svijetu, onda se znalo dogoditi da s poznatim ljudima igre tenis i tu ih je isto pobjeđivao, priča nam hrvatska glazbena diva Radojka Šverko o legendarnom skladatelju Alfiju Kabilju, koji je preminuo 1. travnja u 90. godini.

Njihova suradnja datira još od 70-ih godina, a ovaj vrhunski dvojac pokorio je festivale diljem kugle zemaljske, od Skandinavije do Sjedinjenih Američkih Država.

- Na poziv stranih, odnosno svjetskih festivala, zastupali smo našu zemlju s najvećim mogućim uspjesima, pobjeđujući na festivalima poput Tokija, Los Angelesa, Rio de Janeira, Seula, Atene, Palma de Mallorce i Rio de Janeira. Bilo je tih gradova jako puno, gdje smo pobjeđivali ili smo se plasirali na drugo mjesto, nekad na treće, nekad najljepša pjesma, nekad najbolji vokal, nekad najbolja interpretacija. Tako da su to sve neki detalji, neki uspjesi, koji se duboko usjeku u sjećanje, uspjesi koji su nam donosili radost, nekad su nam donosili i financijsku dobit od koje smo živjeli, ali smo jedan i drugi te novce trošili u svojoj zemlji. I pored velikih ponuda koje smo imali i za ostankom u tim nekim zemljama od Irske, od Britanije, od Francuske, od Italije, Španjolske, da svoj zapravo rad, svoje aktivnosti podijelimo živeći u tim zemljama i jedan i drugi smo se s velikom ljubavi vraćali u našu zemlju - govori nam Radojka Šverko.

Zagreb: OFF Ciklus Alfi Kabiljo – Svijet je moja šansona, pjesma, mjuzikl, opera, film, tv | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Prvi međunarodni uspjeh postigla je 1969. godine, osvojivši 3. mjesto na festivalu Atlantico Tenerife (Kanarski otoci) s pjesmom “Nuestro mundo” Alfija Kabilja. Na festivalu u Rio de Janeiru 1970. za izvedbu pjesme “Svijet je moj”, koju je također skladao Alfi Kabiljo, dobiva priznanje “The Most Outstanding Performance”, čime postaje prva umjetnica koja je ovo priznanje dobila nakon glasovite Janis Joplin.

- Meni osobno nikad nije bilo žao i pored toga što možda u svojoj zemlji baš i nisam imala nekakve posebne privilegije kao umjetnica. Ali dobro, godine prođu, čovjek dođe u neku zrelu dob i sjećaš se svega onoga što ti je donosilo radost u prošlosti - govori zvijezda jedinstvenog glasa.

4 Tenora uz goste nastupili na Šalati uz Revijski orkestar Zagrebačke filharmonije | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Veliki je ovo gubitak za glazbenu scenu.

- Mislim jako teško da bi netko mogao doseći u taj njegov glazbeni rukopis, koji je od prvog slušanja ulazio u duše ljudi. Ima skladbi, ima glazbenih sadržaja koje moraš puno puta slušati da bi ta glazba postigla onaj potreban cilj, zapravo onu namjeru da dopre do ljudi - kaže nam te dodaje: "Rukopis gospodina Alfija Kabilja je to činio kod prvog emitiranja, kod prvog slušanja. I to je jedna vještina, zapravo nije to vještina, to je nešto što je on jednostavno nosio u sebi. S tim se čovjek rađa. To nije nešto što se može naučiti niti na glazbenoj akademiji, niti to nitko može sugerirati. To je jednostavno taj talent koji je ukomponiran u njegovu dušu".