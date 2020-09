Rajkova urna je na ‘čuvanju’...

<p>Šetajući zagrebačkim grobljem Mirogojem i njegovom Alejom velikana, možete naići na list papira na kojemu je rukom ispisano <strong>Rajko Dujmić.</strong></p><p>Jedan od naših najvećih glazbenika preminuo je 4. kolovoza od posljedica teške prometne nesreće. Sprovod je bio 17. kolovoza, a od tada jedan od naših najvećih glazbenika i skladatelja još nije "normalno" pokopan, iako vidimo da tamo i živi kupuju svoja mjesta. Iako, ti neki s Rajkom i drugim velikanima ne bi trebali ni u istu rečenicu, a kamoli u Aleju.</p><p>Vapaj pun nade "Počivaj u miru" u Hrvatskoj dobiva drugi značaj. Mnogo je poklonika Rajka Dujmića i njegove glazbe, kroz Nove fosile ostavio je trag koji je teško nadmašiti. Mnogi bi mu htjeli doći zapaliti svijeću, ostaviti cvijeće, ali ovdje se, nažalost, nešto "pita" i birokraciju, pa Rajkova urna još nije na svojemu mjestu.</p><p>Grad Zagreb je Rajku, logično i jedino ispravno, odobrio mjesto, no sad se čekaju potpisi tog odobrenja, a za to vrijeme urna je na čuvanju u Gradskim grobljima. A kad će to biti, u ovom je trenutku, kod nas ništa neobično, teško prognozirati.</p><p>Inače, Dujmićevo mjesto u Aleji velikana je uz stolnoteniskoga genijalca Dragutina Šurbeka. Nakon što napokon i "službeno" dobije mjesto, slijedi izrada spomenika, koji će financirati Rajkova obitelj te Hrvatsko društvo skladatelja, Hrvatska glazbena unija i Croatia Records. Rajko je preminuo tri dana prije 66. rođendana. Njegova je obitelj, supruga Snježana i sin Tin, donirala organe te tim humanim i plemenitim činom vjerojatno spasila nekome život.</p><p>- Vrlo humano i pošteno od njih. Ponosan sam na njih jer će Rajko tako nastaviti živjeti - rekao je njihov veliki obiteljski prijatelj, skladatelj Neno Ninčević.</p>