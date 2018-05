Rajović: 'Plakao sam kad nisam mogao zagrliti svoju djecu...'

Crnogorski pjevač Boban Rajović (46) iskreno se obradovao kad je među uzvanicima na zagrebačkoj promociji njegova CD-a 'Dito' ugledao Ćiru Blaževića. Trener svih trenera sjetio ga se iz dana kad je igrao nogomet.

Koliko vam znače Ćirine pohvale, i za vaše igranje nogometa i za pjesme koje je čuo s novog albuma?

Ćiro je institucija, nema osobe kojemu njegove pohvale ne bi godile. Uspio je u životu, stekao iskustvo, mudrost i zna prepoznati što vrijedi. Zato su mi, kao i svima, njegove pohvale važne.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jeste li se obradovali kad ste na promociji ugledali kremu hrvatske estrade? Rajka Dujmića, Nenada Ninčevića...?

Svakom glazbeniku puno znači da ga struka prepozna. Time što su došli pokazali su da me cijene. Naravno da sam bio sretan.

Često nastupate po Hrvatskoj, no ovo je prvi put da ste u Zagrebu napravili promociju. Svi mi pjevači imamo teren gdje najbolje prolazimo, za mene je to Hrvatska. Posebno se sjećam nastupa u splitskome ‘Mastersu’ jer su prije ponoći napravili zabavu za djecu do 16, a kasnije za starije. To je bilo prije osam, devet godina, a onda i potvrda koliko me voli hrvatska publika su dvije Arene u mjesec dana, splitska i zagrebačka.

Kako supruga Dragana prihvaća česta izbivanja od doma?

Ona je moja najveća potpora i u ovih 18 godina moje karijere navikla je na moja česta izbivanja i putovanja. Jako puno radim, imam čak 150 nastupa na godinu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Požalite li ikad, zbog obitelji, što se bavite ovim poslom?

Često zna biti teško, ali to mi je bio san. Htio sam da me ljudi vole i da vjeruju u ono što radim. Da im se svidi moja glazba i pozitivna energija koju svakim nastupom pokušavam podijeliti sa svojom publikom.