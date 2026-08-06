Ramonesi su prije 30 godina zadnji put izašli na pozornicu

Prije 30 godina u dvorani Palace u Hollywoodu završilo je jedno od najvažnijih poglavlja u povijesti glazbe. Nakon više od dva desetljeća i čak 2263 odsvirana koncerta te nebrojenih kilometara na turnejama diljem svijeta, kultni Ramonesi su posljednji put izašli na pozornicu. Iako su tijekom karijere ostali vjerni svojoj jednostavnoj, sirovoj i eksplozivnoj formuli, sredinom devedesetih postalo je jasno da se bendu bliži kraj. Odnosi među članovima bili su sve lošiji, iscrpljenost od neprekidnih turneja uzela je danak, a glazbena industrija sve je manje obraćala pozornost na bend koji je desetljećima ranije inspirirao čitavu generaciju novih izvođača. Ironično, upravo su bendovi poput Nirvane, Green Daya i brojnih drugih otvoreno priznavali da bez Ramonesa njihova glazba ne bi zvučala isto.

Joey Ramone još je 1995. godine iskreno priznao kako ima podijeljene osjećaje po pitanju benda. Govorio je da ne postoji ništa bolje od nastupanja s Ramonesima, ali da su godine donijele i previše frustracija, sukoba, politike i otpora, prenosi portal Ultimate Classic Rock. Unatoč svemu, bend je odlučio završiti karijeru dostojanstveno.

Godine 1995. objavili su svoj posljednji studijski album "Adios Amigos", simboličnog naslova koji je već tada dao naslutiti da se opraštaju od publike. Posljednju turneju zaključili su tijekom Lollapalooze 1996., gdje su nastupali uz velika imena poput Metallice i Soundgardena. Završna postaja bio je Hollywood.

Posljednji koncert pretvorio se u svojevrsnu proslavu njihove ostavštine. Na pozornici su im se pridružili brojni prijatelji i glazbenici koji su odrasli uz njihove pjesme. Originalni basist Dee Dee Ramone vratio se kako bi izveo svoju skladbu "Love Kills", Lemmy Kilmister iz Motörheada pridružio se tijekom izvedbe pjesme "R.A.M.O.N.E.S.", članovi Rancida Tim Armstrong i Lars Frederiksen zasvirali su "53rd and 3rd", dok su Chris Cornell i Ben Shepherd iz Soundgardena sudjelovali u izvedbi "Chinese Rocks".

Večer je završila na pomalo neočekivan način. Umjesto vlastite pjesme, Ramones su se oprostili obradom klasika "Anyway You Want It" grupe Dave Clark Five, uz gostovanje Eddieja Veddera iz Pearl Jama na glavnom vokalu. Bio je to simboličan završetak karijere benda koji je tijekom više od dvadeset godina uvijek davao sve od sebe na pozornici, bez obzira na veličinu dvorane ili broj ljudi u publici.

- Ako je ovo doista posljednji koncert Ramonesa, onda je to uvreda za zdrav razum i velika sramota za rock'n'roll. To je jedan od najboljih bendova koje ćete ikada imati priliku vidjeti. Nemojte ih podcijeniti jer ćete time samo sebi učiniti medvjeđu uslugu. Od Ramonesa možete naučiti sve što treba znati o rock'n'rollu. U njihovim pjesmama sadržano je sve što rock'n'roll jest, i ako ih više neće biti, to će biti golema šteta - komentirao je u intervjuu Lemmy iz Motörheada uoči njihova oproštajnog nastupa.

Iza pozornice nije bilo velikih oproštaja ni emotivnih govora. Bubnjar Marky Ramone kasnije se prisjetio kako nakon koncerta nitko nije rekao ni riječ. Jednostavno su otišli svatko svojim putem. Johnny Ramone također je priznao da je osjećao gubitak, ali nije želio pokazati emocije. Takav je, rekao je, bio cijeloga života.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Nažalost, posljednji koncert bio je i početak tužnog završetka priče o originalnoj postavi benda. Joey Ramone preminuo je 2001. godine nakon borbe s limfomom. Njegov dugogodišnji sukob s Johnnyjem Ramoneom nikada nije riješen, ponajviše zbog njihove osobne svađe oko Joeyjeve bivše djevojke Linde, koja je kasnije postala Johnnyjeva supruga. Marky Ramone bio je jedini član benda koji je redovito posjećivao Joeyja tijekom njegove bolesti. Pokušao je nagovoriti Johnnyja da ga posjeti prije nego što bude prekasno.

- Neka se taj prozor zatvori. On nije moj prijatelj - hladno je odgovorio. Tragedije su se nastavile. Dee Dee Ramone preminuo je 2002. godine od predoziranja heroinom, Johnny Ramone izgubio je bitku s rakom prostate 2004., a originalni bubnjar Tommy Ramone preminuo je 2014. godine od raka žuči.

Njihove pjesme i danas nadahnjuju nove generacije glazbenika, dok Marky Ramone, jedini dugogodišnji član koji još uvijek aktivno nastupa, nastavlja diljem svijeta izvoditi njihove bezvremenske klasike i čuvati uspomenu na bend koji je promijenio povijest rocka.