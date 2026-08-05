Znate li što je "sleeper hit"?

Danas postoji bezbroj načina na koje publika sluša i otkriva glazbu, od radijskih postaja i soundtrackova filmova i serija do društvenih mreža i streaming servisa. Upravo zato glazbena scena više nije toliko predvidljiva kao nekada, a stare pjesme često dobivaju novu priliku za uspjeh. Taj fenomen postao je poznat pod nazivom "sleeper hitovi". Nekad ih ponovno otkrije viralni TikTok trend, nekad se nađu u samplu novog hita, a ponekad postanu ključni dio zvučne kulise popularne serije ili filma. Riječ je o pjesmama koje u trenutku objavljivanja nisu ostvarile značajan komercijalni ni kulturni odjek, ali su godinama kasnije stekle status velikih hitova. Takvi primjeri dolaze iz svih razdoblja i žanrova popularne glazbe, a u nastavku donosimo pet iznimno popularnih pjesama koje su pravi uspjeh ostvarile tek godinama nakon premijere.

Engleska kantautorica Kate Bush obilježila je kraj 70-ih i prvu polovicu 80-ih kao jedna od najoriginalnijih i najutjecajnijih glazbenica svoje generacije. Njezin opus obilježili su hitovi "Wuthering Heights", "Babooshka", "The Man with the Child in His Eyes", "Cloudbusting" i "Don’t Give Up", no upravo je pjesma "Running Up That Hill (A Deal With God)", vodeći singl s albuma "Hounds of Love" iz 1985. godine, postala njezino najprepoznatljivije djelo. Pjesma je premijerno puštena u eteru upravo na današnji dan 1985. godine. Iako je u vrijeme izlaska ostvarila zapažen uspjeh te se popela do 30. mjesta američke ljestvice Billboard Hot 100, pjesma je doživjela svojevrstan preporod 2022. godine nakon što je završila u četvrtoj sezoni Netflixove serije "Stranger Things". Zahvaljujući novoj generaciji slušatelja i snažnom odjeku na streaming platformama, "Running Up That Hill" ponovno je osvojila svjetske ljestvice, dosegnula je prvo mjesto u osam država, dok je na Spotifyju premašila milijardu preslušavanja čak 37 godina nakon prvotnog objavljivanja. Osvrnuvši se na neočekivani povratak pjesme u središte pozornosti, Bush je u lipnju 2022. za BBC Radio 4 izjavila kako je očekivala da će pjesma privući određenu pozornost, ali da nije mogla ni zamisliti razmjere njezina novog uspjeha, a dodala je da je cijela situacija istodobno uzbudljiva i pomalo nestvarna.

Iako se danas smatra jednom od najprepoznatljivijih i najvedrijih pjesama Boba Marleyja, "Three Little Birds", objavljena na albumu "Exodus" 1977. godine, a kao singl 1980., u vrijeme izlaska nije uspjela ući na američku ljestvicu Billboard Hot 100. Optimistična reggae skladba pravi je komercijalni uspjeh doživjela tek više od tri desetljeća kasnije, zahvaljujući obradi tada osmogodišnje britanske pjevačice Connie Talbot, koja ju je snimila za svoj debitantski album "Over the Rainbow" iz 2008. godine. Talbot, koja je široj publici postala poznata kao jedna od najupečatljivijih natjecateljica showa "Britain’s Got Talent", svojom je nježnom izvedbom pjesmu ponovno približila publici, a njezina verzija dospjela je na prvo mjesto ljestvice Hot Singles Sales.

Najveći primjer naknadnog uspjeha u karijeri Nine Simone svakako je pjesma "My Baby Just Cares for Me". Izvorno je snimljena 1958. godine za njezin debitantski album "Little Girl Blue", no gotovo tri desetljeća ostala je izvan šire pozornosti. Sve se promijenilo 1985., kada je pjesma iskorištena u televizijskoj reklami za parfem Chanel No. 5, što joj je donijelo neočekivanu popularnost. Zahvaljujući toj kampanji, pjesma je dospjela do petog mjesta britanske ljestvice singlova te osvojila prvo mjesto u Nizozemskoj.

Teško je zamisliti da neka pjesma Taylor Swift ne postane trenutačni globalni hit, no upravo se to dogodilo s "Cruel Summer". Kada je 2019. godine objavila album "Lover", pjesma nije izdvojena kao singl, već je ostala skriveni favorit među najvjernijim obožavateljima. Sve se promijenilo nekoliko godina kasnije, kada je Swift otvorila svoju rekordnu svjetsku turneju "The Eras Tour" upravo ovom pjesmom. Velika izloženost potaknula je eksplozivan rast slušanosti na streaming platformama, pa je "Cruel Summer" četiri godine nakon prvotnog izlaska, u lipnju 2023., napokon objavljena kao radijski singl. Potaknuta golemim interesom publike, pjesma je u listopadu iste godine osvojila prvo mjesto američke ljestvice Billboard Hot 100.

Iako Lady Gaga u svojoj karijeri ima niz velikih hitova, pjesma "Bloody Mary" s albuma "Born This Way" iz 2011. godine u vrijeme objavljivanja prošla je gotovo nezapaženo. U sjeni uspješnica "Born This Way", "Judas" i "The Edge of Glory", nije bila među prioritetima za promociju. No, čak 11 godina kasnije doživjela je neočekivani novi zamah zahvaljujući Netflixovoj seriji "Wednesday". Scena plesa glavne junakinje postala je viralni hit na TikToku, a jedan je korisnik umjesto originalne pjesme "Goo Goo Muck" postavio ubrzanu verziju "Bloody Mary". Video je pokrenuo globalni plesni trend i milijune novih preslušavanja, nakon čega je i sama Lady Gaga snimila vlastitu verziju poznatog plesa te ponovno objavila pjesmu. Zahvaljujući tom novom valu popularnosti, "Bloody Mary" početkom 2023. godine prvi se put našla na američkoj ljestvici Billboard Hot 100.