Kći poznatog kuhara Gordona Ramsaya (55), Holy Ramsay (21) u svojih dvadeset godina prošla je kroz mnogo traumatičnih iskustava, od borbe sa PTSP- om, seksualnog zlostavljanja do alkoholiziranja. No, sada je sve to iza nje.

- Nikada nisam mislila da ću ovo priznati i to u ovoj dobi, ali eto, danas je godinu dana otkako sam trijezna - otkrila je Ramsay nedavno na društvenim mrežama.

Tako je odlučila jer je, kako kaže, shvatila da alkoholom neće ništa riješiti, pa čak niti traumatična iskustva. Naime, Holy je sa 18 godina proživjela seksualno zlostavljanje koje je kasnije pokušala 'izbrisati' različitim porivima, između kojih su alkohol i tablete.

- Bila sam potpuno traumatizirana, ali odlučila sam preuzeti kontrolu nad onime što mogu, a to je značilo uklanjanje alkohola iz svoga života - priznala je te nadodala kako alkohol i antidepresivi ne 'miješaju dobro'.

- Uzmite stvar u svoje ruke na vrijeme, kao i ja - savjetovala je Holly svoje pratitelje na društvenim mrežama koji su joj zauzvrat udijelili puno komplimenata.

- 'Svaka čast anđele', 'Bravo', 'Puna si energije, samo tako nastavi'- samo su neki od mnogobrojnih komplimenata.

Podsjetimo, Gordon ima petero djece: kćeri Megan (22), Holly (21) i Tilly (19) te sinove Jacka (21) i Oscara (2).